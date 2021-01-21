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Miçotakis: Türkiye ile sorunu çözemezsek mahkemeye gideriz

21.01.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Miçotakis: Türkiye ile sorunu çözemezsek mahkemeye gideriz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye hep dostluk eli uzattığını söyleyerek "Sorunlar çözülebilir. Çözemezsek mahkemeye gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kanada merkezli Monocle dergisine verdiği mülakatta ülkesinin uluslararası alanda yeni bir marka yaratma çabası, yeniden tanımlanan jeopolitik rolü ve Türkiye ile ilişkiler konusunda mesajlar verdi.

Türkiye ile geçen yıl yaz aylarında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili konuşan Miçotakis, "Ben Türkiye'ye hep dostluk eli uzattım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hep oturup temel görüş ayrılığımızı, yani deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesi konusunu konuşmaya teşvik ettim. Bu, on yıllar öncesine dayanan bir konu ama çözebiliriz. Çözemezsek Uluslararası Adalet Divanı'na gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" ifadelerini kullandı.

"DOĞU AKDENİZ'İ YENİDEN KEŞFETTİK"

Doğu Akdeniz'in stratejik önemini yeniden keşfettiklerini belirten Miçotakis, "Bu sadece Yunanistan ve Kıbrıs değil, AB açısından da önem taşıyor. Türkiye ile anlaşmazlıklarımız Türkiye'nin AB ile ilişkilerini de etkiliyor" dedi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de diplomatik, askeri ve ekonomik rolünü güçlendirdiğini belirten Miçotakis, "yeni bir marka oluşturmak için çok iddialı bir strateji geliştirme sürecinde olduklarını" söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında son turu 2016 yılında sonuçlanan istikşafi görüşmelere 25 Ocak'ta yeniden başlanmasız kararlaştırılmıştı.


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