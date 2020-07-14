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  4. Mitsotakis'ten Ayasofya tepkisi: Gereksiz ve dar görüşlü

Mitsotakis'ten Ayasofya tepkisi: Gereksiz ve dar görüşlü

14.07.2020 18:44 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararını "gereksiz ve dar görüşlü bir girişim" olarak niteledi.

Mitsotakis'ten Ayasofya tepkisi: Gereksiz ve dar görüşlü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise AB'nin bu kararı kınamasına tepki gösterdi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin müze statüsündeki Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararını eleştirdi.

Açıklamaları Reuters haber ajansı tarafından aktarılan Mitsotakis, "Türkiye, bu geri kalmış eylemle, Batı dünyası ve değerleriyle bağlantılarını koparmayı seçiyor" ifadesini kullandı.

Yunan Başbakan, "Türkiye'nin bu gereksiz ve dar görüşlü girişimine karşılık Yunanistan tüm düzeylerde vereceği yanıtı değerlendiriyor" dedi.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerilime ilişkin de konuşan Mitsotakis, AB'nin "bölgesel anlamda sorun yaratan bir ülke olma arayışındaki" Türkiye'ye karşı "yaptırım ve eylemleri içeren özel bir liste" yayımlaması gerektiğini ifade etti. Mitsotakis, Türkiye'nin "tüm Güneydoğu Akdeniz bölgesinin istikrarını tehdit eden" bir ülkeye dönüşmekte olduğunu söyledi.

AB'den yeni yaptırım hazırlığı

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarının dün Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıdan Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanabileceği sinyali çıkmıştı. Sondaj krizinde Brüksel'in bazı yeni "önlemler" alabileceğini açıklayan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Kıbrıs'ın talebi doğrultusunda mevcut yaptırımlar çerçevesinde listeye ek yapılması konusunda çalışmalar da sürecek" demişti. AB geçen Şubat ayında Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisini yaptırım listesine almıştı.

Borrell, Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının ayrıca "Türkiye'nin Ayasofya gibi simgesel bir abideyi dönüştürme kararını kınadığını" duyurmuştu.

Çavuşoğlu'ndan AB'ye "kınama" tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya kararının AB tarafından kınanmasına tepki gösterdi.

Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi'nin Ayasofya'ya ilişkin açıklamalarına değinerek "Borell eğer 'Açılmasaydı daha iyi olurdu' deseydi, buna saygı duyardım. 'Müze olarak kalsaydı daha iyi olurdu' deseydi de buna saygı duyardım ama 'kınama' sözcüğünü biz reddediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "İspanya'da da cami olarak inşa edilmiş, daha sonra kiliseye çevrilmiş eserler var. Şimdi bizim de İspanya'ya 'Bunları camiye çevir, sizi kınıyoruz' mu dememiz lazım. Kaldı ki bu, Türkiye'nin egemenlik haklarını ilgilendiren bir konu" diye ekledi.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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