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Mitsotakis'ten Erdoğan'a diplomatik çözüm çağrısı

26.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çözüm çağrısında bulunarak "iki yakın komşu" arasında ortalık kurulabilmesi gerektiğini söyledi.

Mitsotakis'ten Erdoğan'a diplomatik çözüm çağrısı

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz krizi nedeniyle yükselen tansiyon giderek düşüyor.

Video mesajla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na seslenen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama faaliyetleri gerçekleştiren Türkiye'yi "saldırganlıkla" suçladı ancak bu sorunun çözümü konusunda "iyimser" olduğunu ifade etti.

Yunan Başbakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hadi buluşalım ve konuşalım. Ve her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim" çağrısında bulundu.

Mitsotakis, "Eğer tüm bunları yaptıktan sonra da anlaşamıyorsak, o zaman Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın hikmetine güvenmeliyiz" diye ekledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçen ay onlarca yıl sonra İsrail'i tanımasının Yunanistan ile Türkiye arasındaki tarihi husumetin de aşılabileceğine dair bir işaret olduğunu belirten Mitsotakis, "İki yakın komşu arasındaki ortaklığın mümkün olmadığına inanmak istemiyorum" dedi.

Ankara ile Atina arasındaki gerginlik son günlerde azalmıştı. Taraflar deniz yetki alanları konusundaki ihtilafı çözmek için istikşafi görüşmelere başlamayı kabul etmişti.

Erdoğan da geçen salı günü BM Genel Kurulu'na video mesajla seslenirken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların "samimi bir diyalogla, uluslararası hukuk temelinde, hakkaniyete uygun biçimde çözümünü" istediğini belirtmişti. Erdoğan ayrıca Doğu Akdeniz krizinin çözümü için bölgesel bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

DW,AFP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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