Mitsotakis'ten Türkiye için Doğu Akdeniz yaptırımı çağrısı

Atina'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda geri adım atmaması hâlinde Avrupa Birliği (AB) yaptırımıyla cezalandırılmasının şart olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin Yunanistan, Kıbrıs ve Avrupa Birliği'ne yönelik düşmanca eylemlerine maalesef yeni bir halka daha eklediğini" belirten Mitsotakis, "Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarını sorgulamak, nihayetinde Avrupa'nın haklarını sorgulamaktır" ifadesini kullandı.

Yunan Başbakan, "(Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda) müttefiklerimizin de destek vereceğini öngörüyoruz... Türkiye bu doğrultuda devam ettikçe, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar da tek yönlü bir yol olacaktır" diye ekledi.

AB'den yaptırım sinyali gelmişti

AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarının geçen hafta Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıdan Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanabileceği sinyali çıkmıştı.