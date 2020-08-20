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Mitsotakis'ten Türkiye'ye "yanlış bilgi yayma" suçlaması

20.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Yunanistan Başkanı Mitsotakis, ülkesinin sığınmacıları Türkiye sınırından geri ittiğine dair çıkan iddiaları reddetti.

Mitsotakis, bu iddialarla ilgili olarak Türkiye’yi “yanlış bilgi yaymakla” suçladı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Yunanistan'a iltica etmek amacıyla Ege Denizi'ni geçen sığınmacıların Yunan Sahil Güvenliği tarafından zorla Yunanistan sınırının dışına itildiklerine dair en son New York Times gazetesinde çıkan iddiaları yalanladı.

ABD'li New York Times gazetesinin 14 Ağustos'ta yayımlanan haberine göre Yunanistan, Türk Sahil Güvenlik kuvvetlerinin kurtarması için göçmenleri Ege Denizi'nde "terk ediyor.”Haberde binden fazla göçmenin bu şekilde "denize bırakıldığı” ifade edildi. Gazete haberini, bu durumu yaşadığını belirten beş kişi, bağımsız gözlemciler, akademik araştırma yapan iki kişi ve Türk Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığını belirtti.

"Yanlış bilgi verme kampanyasının mağduruyuz"

ABD merkezli CNN International’a konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise ülkesi hakkındaki bu iddiaları reddetti. İddiaların "aslen Türkiye’den kaynaklandığını” savunan Mitsotakis, Türkiye'yi “yanlış bilgi yaymakla” suçladı. Mitsotakis, "Türkiye'nin bilgi kullanımı söz konusu olduğunda, çok önemli bir yanlış bilgi verme kampanyasının mağduru olduğumuza dikkatinizi çekerim” dedi.

Haberi yapan gazetecilere de eleştiride bulunan Mitsotakis, "Bu tarz araştırmacı gazetecilik yapan bazı gazeteciler kaynaklarını teyit ettirme konusunda daha dikkatli davranmalılar” diye konuştu.

Başbakan Mitsotakis, "Bu tarz haberler, denizden binlerce mülteci ve göçmen kurtaran sahil güvenliğimiz ve ihtiyacı bulunanlara sığınak olan adalarımız için ayrıca bir hakarettir” dedi. Araştırılması gereken bir konu olursa “bu konuya ilk eğilecek kişi ben olurum” diyen Mitsotakis, Yunanistan’ın hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir ülke olduğunu ve "binlerce insana iltica hakkı tanıdığını” söyledi.

Daha önceden Yunanistan’ın göçmen ve sığınmacıları Türkiye sınırına doğru geri ittiği birkaç defa iddia edilmiş, ancak Yunanistan her seferinde bu iddiaları reddetmişti. En son Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Yunanistan'a sığınmacı ve göçmenlerin Türkiye sınırından geri itildiğine dair iddiaların araştırılması çağrısında bulunmuştu.

DW,AFP/DÇÜ,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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