Mitsotakis'ten Türkiye'ye "yanlış bilgi yayma" suçlaması

Mitsotakis, bu iddialarla ilgili olarak Türkiye’yi “yanlış bilgi yaymakla” suçladı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Yunanistan'a iltica etmek amacıyla Ege Denizi'ni geçen sığınmacıların Yunan Sahil Güvenliği tarafından zorla Yunanistan sınırının dışına itildiklerine dair en son New York Times gazetesinde çıkan iddiaları yalanladı.

ABD'li New York Times gazetesinin 14 Ağustos'ta yayımlanan haberine göre Yunanistan, Türk Sahil Güvenlik kuvvetlerinin kurtarması için göçmenleri Ege Denizi'nde "terk ediyor.”Haberde binden fazla göçmenin bu şekilde "denize bırakıldığı” ifade edildi. Gazete haberini, bu durumu yaşadığını belirten beş kişi, bağımsız gözlemciler, akademik araştırma yapan iki kişi ve Türk Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığını belirtti.

"Yanlış bilgi verme kampanyasının mağduruyuz"

ABD merkezli CNN International’a konuşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise ülkesi hakkındaki bu iddiaları reddetti. İddiaların "aslen Türkiye’den kaynaklandığını” savunan Mitsotakis, Türkiye'yi “yanlış bilgi yaymakla” suçladı. Mitsotakis, "Türkiye'nin bilgi kullanımı söz konusu olduğunda, çok önemli bir yanlış bilgi verme kampanyasının mağduru olduğumuza dikkatinizi çekerim” dedi.