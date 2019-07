Mitsubishi Electric, teknoloji start up'ı Realtime Robotics'e yatırım yaptı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, hareket planlama çözümleri geliştiren ABD’li bir teknoloji start up'ı olan Realtime Robotics'e yatırım yaparak hissedar oldu.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, endüstriyel robot sistemlerinin hızla önem kazandığı Sanayi 4.0 çağında Maisart yapay zeka (AI) teknolojisi sayesinde sunduğu yüksek hız, yüksek hassasiyet, görüş kabiliyeti ve güç sensörleri ile öne çıkan MELFA serisi endüstriyel robot sistemleriyle sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

"Daha İyisi İçin Değişim (Changes for the Better)" felsefesi ışığında sürekli gelişim için çalışan Mitsubishi Electric, şimdi de endüstriyel robot sistemleri alanındaki faaliyetlerini geliştirmek amacıyla ABD'li bir teknoloji start up'ı olan Realtime Robotics'e yatırım yaptı.

Mitsubishi Electric'in hissedar konumunda yer aldığı Realtime Robotics, bir robotun hiçbir engele çarpmadan hedefe ulaşması için optimum yolun hesaplanması ve tespit edilmesini sağlayan hareket planlama teknolojilerini geliştiriyor ve satışa sunuyor. Realtime Robotics'in hareket yolu planlama çözümü, gerekli hesaplamaları gerçek zamanlı olarak uyguluyor.