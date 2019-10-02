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"Mitsubishi Electric Türkiye"de yeni görevlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri AŞ, Kurumsal Finans Bölümü'nün Genel Müdürlük koltuğunu Kerem Ongan'a emanet etti

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.'nin Kurumsal Finans Bölümü’nün yeni Genel Müdürü Kerem Ongan oldu.

Mitsubishi Electric Türkiye açıklamasına göre, klima, endüstriyel otomasyon, robot teknolojileri ve CNC mekatronik sistemler gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yüksek teknoloji şirketinin Kurumsal Finans Bölümü Genel Müdürlüğü’ne Kerem Ongan getirildi.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Kerem Ongan, New York Institute of Technology Üniversitesi’nde Finans MBA programını tamamladı.

Finansal analist olarak 1992-1997 yılları arasında Türkiye, Rusya ve ABD’de farklı şirketlerde görev alan Kerem Ongan, ardından yaklaşık 17 yıl boyunca Coca-Cola’da üst düzey pozisyonlarda bulundu. Coca-Cola'da sırasıyla Avrasya bölgesinden sorumlu Kıdemli İş Analisti, Çek&Slovak bölgesinden sorumlu Planlama ve Bütçe Müdürü, Orta Avrupa Avrasya&Ortadoğu Grubu ile Kuzey Asya Avrasya ve Ortadoğu Grubu'ndan sorumlu Ticari Finans Müdürü, Orta Avrupa Bölümü Finansal Analiz Müdürü, Orta Amerika Bölgesi Kıdemli Finans Müdürü ve Coca-Cola İçecek Uluslararası Operasyonlar Finans Direktörü olarak görev yapan Ongan, daha sonra Sütaş Süt ve Süt Ürünleri A.Ş.'de Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Yıldız Holding'te Performans Yönetimi ve Gözde Girişim Sermayesi bünyesinde CFO olarak iş yaşamını sürdüren Ongan, Eylül 2019 itibariyle Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri AŞ Kurumsal Finans Bölümü Genel Müdürü olarak şirketin tüm finansal operasyonlarını devraldı.

Ongan, ileri derecede İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca da biliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Ongan Mitsubishi Electric Türkiye

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