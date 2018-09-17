Mitsubishi Electric, üretimi dijitalleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, bir ülkenin, dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp gelişebileceğini belirterek, "Biz bu noktada yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin, ileri robot teknolojileri ile donatılmış, geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Saraçoğlu, Sanayi 4.0 çağında ihtiyaçların her geçen gün çeşitlendiğini ve kişiselleştiğini anımsatarak, bu süreçte sanayinin en önemli gündem maddesinin "üretim" olduğunu vurguladı.

Üretimin "hayat" demek olduğunu dile getiren Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Bir ülke, dünya standartlarında üretim yapabildiği ölçüde kalkınıp gelişebilir. Bugünün dünyasında Sanayi 4.0 evresine uyum sağlayarak dijital üretime geçiş yapabilen ülkeler global düzeyde rekabet edebilir. Dünyada yüksek üretim gücü ve potansiyeli ile dikkati çeken Türkiye’nin de sürdürülebilir kalkınma için bu konuma ulaşması çok önemli. Bunun içinse bir yandan üretim hızı ve kalitesi artarken, diğer taraftan maliyetlerin düşmesi gerekiyor. Biz bu noktada yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak, Türk sanayisinin, ileri robot teknolojileri ile donatılmış, geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına şimdiden hazır olması için çözümler sunuyoruz."