Mitsubishi Electric ve Geotek Otomasyon'dan yeni nesil fabrikalar

İSTANBUL (AA) - Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında faaliyet gösteren Mitsubishi Electric’in İzmir bayisi Geotek Otomasyon, markanın Sanayi 4.0’a uyumlu ileri teknoloji fabrika otomasyon ürünleri ile fabrikalara hız, esneklik ve verimlilik kazandırıyor.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, yurt içi ve dışında başta enerji, su, beyaz eşya, otomotiv, yem ve çimento olmak üzere farklı birçok sektörde anahtar teslim projeler hayata geçiren Geotek Otomasyon, Mitsubishi Electric ile önemli iş birliklerine imza atıyor.

Mitsubishi Electric’in fabrika otomasyon sistemleri alanında İzmir bayisi olan Geotek Otomasyon, son kullanıcılara özel enerji, HES, proses, su ve yem otomasyonu ile mekatronik çözümlerin yanı sıra OEM partnerleriyle de beyaz eşya, otomotiv, elektrik, tekstil, ağaç işleme, cam, gıda, tütün, deri ve ambalaj gibi birçok sektörde de hizmet veriyor.

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a uyumlu fabrika otomasyon ürünleri ile fabrikalara hız, esneklik ve verimlilik kazandıran Geotek Otomasyon, Mitsubishi Electric’in SCADA çözümünün otomatik olarak PLC ve SCADA projeleri oluşturabilen sihirbaz arayüzleri sayesinde geliştirme ve yapılandırmada harcanan mühendislik zamanını önemli ölçüde azaltıyor. Bu çözümle aynı zamanda yaşam döngüsü boyunca tesisin devam eden bakımını kolaylaştıracak standart bir yapıya imkan tanıyor.