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Mitsubishi Electric ve Geotek Otomasyon'dan yeni nesil fabrikalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:49 | Son Güncelleme

Projelerinde Mitsubishi Electric ürünlerini tercih eden Geotek Otomasyon, gıda ve ambalaj sektörü devlerinin üretim kapasitelerini artırdı

İSTANBUL (AA) - Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında faaliyet gösteren Mitsubishi Electric’in İzmir bayisi Geotek Otomasyon, markanın Sanayi 4.0’a uyumlu ileri teknoloji fabrika otomasyon ürünleri ile fabrikalara hız, esneklik ve verimlilik kazandırıyor.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, yurt içi ve dışında başta enerji, su, beyaz eşya, otomotiv, yem ve çimento olmak üzere farklı birçok sektörde anahtar teslim projeler hayata geçiren Geotek Otomasyon, Mitsubishi Electric ile önemli iş birliklerine imza atıyor.

Mitsubishi Electric’in fabrika otomasyon sistemleri alanında İzmir bayisi olan Geotek Otomasyon, son kullanıcılara özel enerji, HES, proses, su ve yem otomasyonu ile mekatronik çözümlerin yanı sıra OEM partnerleriyle de beyaz eşya, otomotiv, elektrik, tekstil, ağaç işleme, cam, gıda, tütün, deri ve ambalaj gibi birçok sektörde de hizmet veriyor.

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a uyumlu fabrika otomasyon ürünleri ile fabrikalara hız, esneklik ve verimlilik kazandıran Geotek Otomasyon, Mitsubishi Electric’in SCADA çözümünün otomatik olarak PLC ve SCADA projeleri oluşturabilen sihirbaz arayüzleri sayesinde geliştirme ve yapılandırmada harcanan mühendislik zamanını önemli ölçüde azaltıyor. Bu çözümle aynı zamanda yaşam döngüsü boyunca tesisin devam eden bakımını kolaylaştıracak standart bir yapıya imkan tanıyor.

Geotek Otomasyon, gıda ve ambalaj sektörünün öncü markalarında Mitsubishi Electric ürünleriyle hayata geçirdiği dikey-yatay paketleme ve poşet dilme projeleri ile sağladığı başarılarla dikkati çekiyor.

- Operatör kullanım kolaylığı

Açıklamaya göre, Dr. Oetker için gerçekleştirdiği dikey paketleme projesinde Mitsubishi Electric’in FX5U PLC, FX5-40SSC, MR-JE, MR-J4, GS2107-WTBD, FX4-4AD-PT, FR-D720 ürünlerini; yatay paketleme projesinde ise FX3U-PLC, MR-MQ100, MR-E SUPER, MRJ3-B, GT1050 ürünlerini tercih eden Geotek Otomasyon önemli başarılara imza attı. Üretim kapasitesinde dikey paketleme projesiyle yüzde 30, yatay paketleme projesiyle yüzde 25 artış yakalanan Dr. Oetker’de, poşet kapama çenesinde tork kontrolü sayesinde güvenli ve kaliteli işleme imkan tanındı.

Mitsubishi Electric’in PLC, MR JE, FX3U-4ADPT, GS2107 ve FR-D720 ürünlerini kullanarak Poyraz Ambalaj’da poşet dilme projesini hayata geçiren Geotek Otomasyon, firmanın üretim kapasitesinde yüzde 35 artış, bakım ve arıza kaynaklı duruşlar sebebiyle kaybedilen üretim zamanından ise yine yüzde 80 tasarruf elde edilmesine olanak sağladı.

Operatör kullanım kolaylığı sunan projede pid kontrol ile çene sıcaklıklarında stabilite ve poşet boylarında yüksek hassasiyete imkan tanınırken, FR-D720 dancer kontrol ile bobin açma ve beslemede de hassasiyet sağlandı.

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Geotek Otomasyon Mitsubishi Electric

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