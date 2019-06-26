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Mitsubishi Electric'in NPP LED ekranından yüksek performans

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:35 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric patentli NPP LED ekranıyla yüksek ve kesintisiz görüntü performansı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric patentli NPP LED ekranıyla yüksek ve kesintisiz görüntü performansı sunarken, S-SF yazılım paketi ile verimliliği ve esnekliği artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk videowall ekranını 1980 yılında kuran ve LED ekran teknolojisi alanındaki yenilikçi teknolojileri ile sayısız patente ve Guinness rekorlarına sahip olan Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol merkezlerine özel olarak tasarladığı S-SF yazılım paketi ve 1.25 mm ile 1.5 mm piksel aralığına sahip ürünü NPP LED ekranıyla dikkati çekiyor.

Daha etkili komuta ve kontrol odası operasyonları için daha esnek karar verme ortamları tasarlamaya olanak tanıyan Mitsubishi Electric’in S-SF yazılım mimarisi sayesinde kontrol odası video duvarları özel bir videowall kontrol cihazına gerek duymuyor. Sistem, dağıtık mimarisi sayesinde tek nokta hatası olmadan birden fazla bilgisayara kurularak ekranların kontrolüne imkan sağlıyor.

NPP LED ekran ise sadece 90 mm olan ince kasasıyla önemli bir ışık çıkış gücü, 16.000:1 gibi kontrast değeri ve izleme açısı sağlayarak kurulum alanının sınırlı ve ortam ışık değerinin yüksek olduğu mekanlar için ideal çözüm sunuyor.

Anti-burn özelliği sayesinde 100 bin saate kadar kesintisiz kullanımda bile LED ışık çıkışı ve renkleri değişmeden görüntü sağlayan NPP LED ekran, yedekli sinyal girişleri ve yedekli güç kaynağı ile görüntünün sürekliliğini mümkün hale getiriyor.

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Mitsubishi Electric

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