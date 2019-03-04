İSTANBUL (AA) –Mitsubishi Electric, “evden uzaya” kadar uzanan çok geniş bir alanda ileri teknoloji çözümleriyle dikkati çekiyor.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, daha iyi bir gelecek için değişim hedefi doğrultusunda 95 yılı aşkın süredir ileri teknolojisiyle toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışan firma, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de “evden uzaya” kadar uzanan çok geniş bir hizmet alanına sahip.

Elektrik motorları üreten bir şirket olarak kurulan Mitsubishi Electric, bugün “evden uzaya” kadar uzanan çok geniş bir alanda ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkıyor.

Açıklamada şirketin Türkiye’deki faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili değerlendirmelerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, çevre dostu binalar, fabrikalar ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağı olduklarını dile getirdi.

Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikasını potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’de kurarak 2017 yılı sonunda üretime başladığını aktaran Saraçoğlu, 2019 yılı itibarıyla Türk iklimlendirme sektörüne yönelik ürün gamlarını daha da genişlettiklerini bildirdi.