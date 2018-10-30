Mitsubishi Electric'ten havalimanları için güvenli uçuş teknolojisi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, "Terminal Doppler Lidar Sistemi" adı verilen inovatif sistemi, yıl içinde Antalya Havalimanı'na teslim etmeyi planlıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, "Terminal Doppler Lidar Sistemi" ile uçak ve uçuş trafiğinin güvenliğini artırıyor.

Uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla 2015 yılından bu yana havalimanları için geliştirdiği özel teknoloji ile dikkati çeken Mitsubishi Electric, "Terminal Doppler Lidar Sistemi" adı verilen inovatif sistemi 2018 yılı içinde Antalya Havalimanı'na da teslim etmeyi planlıyor.

Özellikle denize yakın büyük havalimanları için kritik önem taşıyan "Terminal Doppler Lidar Sistemi", havalimanlarında rüzgar değişiminden kaynaklanan hava yolu kazalarının daha etkin bir biçimde önlenebilmesi için geleneksel sistemlerden farklı olarak yalnızca yağış sırasında değil, açık havalar da dahil tüm hava koşullarında tespit yapabiliyor.

"Terminal Doppler Lidar Sistemi", lazer ışınları yayarak havada bulunan toz ve diğer partiküllerin geri saçtığı ışığı tespit ediyor. Böylelikle sistem, geri saçılan ışığın doppler frekans değişiminden yararlanarak görüş hattındaki rüzgar hızının ölçülmesine olanak sağlıyor.