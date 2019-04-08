Mitsubishi Electric'ten konuşmaları anlık olarak yabancı dile çeviren yeni teknoloji

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, şirket parmağın tablet ya da telefon ekranındaki hareketlerini izleyerek konuşulan sözcükleri ekrana yansıtan dünyanın ilk ses aktivasyonlu çizim fonksiyonu SwipeTalk Air’i geliştirdi. Ekranda konumlandırılan metni anında bir yabancı dile çevirebilen ve çevrilen dilde yüksek sesle okunmasını sağlayan SwipeTalk Air, farklı dilleri konuşan kişiler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla canlı video kayıtlarında söylenenleri anında üç boyutlu metne dönüştürmek için dünyada ilk kez arttırılmış gerçeklik (AR-Augmented Reality) teknolojisinin kullanıldığı özel bir uygulama olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, farklı dilleri konuşan kişiler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla canlı video kayıtlarında söylenenleri anında üç boyutlu metne dönüştürmek için dünyada ilk kez arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin kullanıldığı SwipeTalk Air kullanıcı arayüzünü geliştirdi.

SwipeTalk Air teknolojisinde, kullanıcı sesli olarak ana dilinde konuşup parmağını cihaz ekranında dolaştırdığında metin söylenilen dilde ekranda konumlandırılıyor. Bu metin anında bir yabancı dile çevrilebiliyor ve çevrilen dilde yüksek sesle okunabiliyor. Konuşan kişi parmağına “AR marker” (Artırılmış Gerçeklik İşaretleyicisi) adı verilen kamerada tespit edilebilir özel imgeler taktığında metin kişinin parmağının çizdiği rotayı takip ediyor. Metnin etkisini arttırmak ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için ok, desen veya karikatür tarzı illüstrasyonlar çizilerek videoya eklenebiliyor.

-Söylenenleri ekranda çizilen rotaya 3D metin olarak yerleştiriyor

Açıklamaya göre, görüntüleri kameraya alan kişinin parmağını cihaz ekranında dolaştırmasıyla birlikte kullanıcı arayüzü söylenenleri anında videoya 3D metin olarak yansıtıyor. Cihazın kamera özelliği açık konumdayken birkaç kelime söylendiğinde ve ekrana bir çizgi çizildiğinde metin anında çizilen alanda beliriyor. Video kayıt ve düzenleme özelliklerinin kusursuz entegrasyonu sayesinde anı canlı olarak aktarma deneyimi kesintiye uğramıyor. Hızlı metin konumlama özelliğiyle ise kullanıcılar hazırladıkları videolarla yaratıcılıklarını sergileyebiliyor.