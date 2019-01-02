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Mitsubishi’den verimli üretim için yeni nesil otomasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric, üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan fabrika otomasyon sistemleri ile Türk sanayisine yüksek katma değer sunuyor - Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Geçgel: -“Mitsubishi Electric ürünleri dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticileri tarafından tercih ediliyor”

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric inovatif ürünleri ve köklü mühendislik deneyimi ile otomotiv sektörüne yapay zekalı üretim imkanı sağlıyor

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Sanayi 4.0 evresinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik kazandıran Mitsubishi Electric, üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan fabrika otomasyon sistemleri ile Türk sanayisine yüksek katma değer sunuyor.

Dijital dönüşümü en hızlı şekilde gerçekleştiren sektörlerden biri olan otomotiv sektöründen yoğun ilgi gören Mitsubishi Electric, bir otomotiv fabrikasındaki pres, kaynak, boya, montaj gibi bölümlerin içindeki tüm birimlere hizmet verebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Geçgel, otomotiv fabrikalarının üretim sürecinin tam zamanlı, sorunsuz ve hassas işlemesi gerektiği belirterek, ileri robot sistemleri ile yüksek kaliteli ve hızlı üretime imkan tanıyarak üretim kapasitesi ve iş hacminin artmasına katkıda bulunduklarını bildirdi.

İnsan kolu ya da eline yakın hassasiyete sahip robotlarla özellikle zor ve tehlikeli işlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından fabrikalara büyük avantaj sağladıklarını dile getiren Geçgel, planlama, iş emri yönetimi, iş istasyon yönetimi, stok takibi, malzeme akışı ve veri toplama işlemlerini gerçekleştirebilen Mitsubishi Electric teknolojisinin yapay zekaya yakın bir yapı içinde üretime imkan tanıdığını belirtti.

Mitsubishi Electric’in dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile üretim, bakım, IT ve yönetim departmanlarının entegrasyonunu sağladıklarını bildiren Geçgel, otomotiv sektörü için kritik önem taşıyan ışıklı toplama sistemi ve forklift otomasyonunda öncü olduklarına dile getirdi.

-Uzun ömürlü ürünler ve köklü mühendislik deneyimi

Nurettin Geçgel, Mitsubishi Electric olarak tüm çalışmalarını kalite, sorunsuzluk ve sürekli iyileştirme felsefesiyle sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Dünya çapında ürünlerini kendisi dizayn edip üretebilen önemli bir üreticiyiz. Yüzde yüz kalite kontrolünden geçirerek ürettiğimiz ürünlerimizi kendi fabrikalarımızda da kullanıyor ve sürekli geliştiriyoruz. Ürünlerimizin dizayn ömürlerinin çok yüksek olması fabrikalarda ani üretim aksamalarının önüne geçilmesinde önemli bir destek oluşturuyor. Bu nedenle Mitsubishi Electric ürünleri dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'nin önde gelen otomotiv üreticileri tarafından tercih ediliyor. Ek olarak Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ekibinin 25 yılı aşkın ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olması önemli bir avantaj sağlıyor. Bizimle iş birliği yapan tüm üreticiler mühendislik gücümüzün sağladığı güvenin ve çözümün konforunu yaşıyor.”

-Yapay zekalı üretim

MES (Manufacturing Execution System) sistemleri ile planlama, iş emri yönetimi, iş istasyon yönetimi, stok takibi, malzeme akışı ve veri toplama işlemlerini gerçekleştirebilen Mitsubishi Electric teknolojisinin yapay zekaya yakın bir yapı içinde üretime imkan tanıdığını aktaran Geçgel, “Bant otomasyonu da dahil olmak üzere bir aracın üretime giriş noktasından satışa çıkana kadar geçen tüm sürecindeki bilgilerini topluyor ve yönetiyoruz.” ifadesini kullandı.

Otomotiv sektöründeki yoğun rekabet ortamının fabrikalar için tam zamanlı, sorunsuz ve hassas bir üretim sürecine sahip olmayı zorunlu hale getirdiğini aktaran Geçgel, şu açıklamalarda bulundu:

“Olası aksaklıklar otomotiv üreticileri için ciddi maliyet ve itibar kayıplarına neden olabiliyor. Bu noktada, üretim prosesi içerisinde doğru ürün, hizmet ve sistem çözümü konusu daha da önemli hale geliyor. Fabrikaların bu kritik üretim sürecinde sağladıkları hız ve kolaylıklarla hayati önem taşıyan robotlar, otomotiv fabrikalarında yoğun olarak kullanılıyor. Mitsubishi Electric olarak üretim bandındaki hemen her işi yapabilen insan kolu ya da eline yakın hassasiyete sahip robotlarımızla özellikle zor ve tehlikeli işlerde iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından fabrikalara büyük bir katma değer sağlıyoruz. Sorunsuz ve hızlı üretim sayesinde hem kalite standartlarının hem de üretim kapasitesi ve iş hacminin artmasına katkıda bulunuyoruz.”

Geçgel, forklift otomasyonunun da Mitsubishi Electric tarafından Türkiye’de hayata geçirilen projelerden biri olduğunu bildirdi.

-Üretim, bakım, IT ve yönetim departmanlarını entegre ediyor

Mitsubishi Electric’in sektöre kalite ve verimlilik sağlayacak yeni çözümleri olacağını belirten Nurettin Geçgel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Konu ile ilgili alt yapı çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamlamış durumdayız. Bu yapının tabanı genel anlamda e-F@ctory konseptine dayanıyor. Sistemin en tepeden en aşağıya kadar yönetilmesini ve aşağıdaki bilgilerin de yukarıya taşınmasını amaçlıyor. Böylelikle bütün sistem yönetilirken daha fazla analiz yapılması ve aksaklıkların daha kolay tespit edilebilmesi mümkün olacak. Bu doğrultuda üretim, bakım, IT ve yönetim departmanları sistem içinde nerelerde iyileştirmeler yapılabileceğini daha rahat bir şekilde gözlemleyebilecekler.

Fabrikalardaki birimler arasında yaşanan iletişim sorunlarını çözmeyi amaçladığımız bu sistemle, tüm departmanları birbirleriyle anlaşabilir hale getirmeyi ve onlara uygun raporlar sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Çünkü bir fabrikada üretici sadece üretim datalarıyla ilgili verilere ihtiyaç duyarken, bakımcı hangi noktalarda iyileştirme yapması gerektiğiyle ilgileniyor, yönetim ise bu işin genel olarak ne kadar verimli olduğunu ve nasıl yapıldığını görmek istiyor. Bütün bu talepleri kolaylıkla karşılayabileceğimiz bu konsept ile tüm birimlerin birbiriyle haberleşmesi daha efektif hale gelecek ve geribildirimlerle birbirlerini daha etkili bir şekilde geliştirebilecekler.”

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