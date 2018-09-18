MİT'te FETÖ operasyonu: 15 astsubay hakkında gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, MİT'te görevli 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
'Etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanan MİT eski görevlisi FETÖ/PDY üyelerinin itirafları ve teşhisleri sonucu MİT Sinyal İstihbarat Dairesi'nde görevli 15 astsubayın örgütle bağlantılı olduğu belirlendi. Halen görevde olan şüphelilerin yakalanması için savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara ile 6 ilde operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.
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