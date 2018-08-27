MİT'ten ihraç edilen FETÖ'cüler sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği şüphesiyle haklarında arama kararı olan ve MİT’ten ihraç edilen 2 şahıs Yunanistan’a kaçma girişiminde bulundukları sırada yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler, yasak bölgede tespit ettikleri 2 kişiyi kovalamaca sonrası yakaladı.
KHK ile ihraç edilen eski MİT çalışanları Ebubekir E. (35) ve Yasir U. (29) oldukları belirlenen, FETÖ üyeliği şüphesiyle haklarında aranma bulunan şahıslar gözaltına alındı.
Ebubekir E. ile Yasir U. Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!
Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması
Adana'da intihar girişimini canlı yayınladılar
Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
3 metre uzunluğunda, kırmızı mor köpekbalığı bilim insanlarını şaşırttı
Bu nasıl değişim? Eski halini gören gözlerine inanamadı
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum