MİT'ten nokta operasyon: Öcalan'ın akrabası etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 'Koşer' kod adı Metin Arslan'ın (52) PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu olduğu ortaya çıktı.

MİT, geçen Kasım ayının ilk haftasında Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan Sincar Hanesor'da, nokta operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda PKK/YPG'li terörist 'Koşer' kod adlı Metin Arslan, etkisiz hale getirildi. Metin Arslan'ın, PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Terörist Metin Arslan'ın ayrıca kırmızı ketogoride arandığı bildirildi.

1994 yılında örgüte katılan terörist Metin Arslan'ın 2004- 2007 yıllarında arasında 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'a bağlı faaliyet gösterdiği, 2007'den sonra Kuzey Irak Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği belirtildi. Terörist Arslan'ın Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği, 2012'de YPG'nin sözde dış istihbarat sorumlusu olduğu, 2015'te YPG'nin Suriye Karaçok'taki karargahının komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye'nin 2017'de Karaçok'a düzenlediği hava harekatında yaralandığı belirlendi.

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