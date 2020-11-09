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MİT’ten PKK’ya nokta atışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 18:59 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2016 yılında Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne yönelik gerçekleştirilen ve 12 polisin şehit olduğu bombalı saldırının faili ve planlayıcısı Demhat Sperti kod adlı terörist Mesut Taşkın’ı yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.MİT, Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne yönelik Ağustos 2016’da gerçekleştirilen PKK eyleminin planlayıcısı Demhat Sperti kod adlı Mesut Taşkın’ı yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT’ten PKK’ya nokta atışı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2016 yılında Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne yönelik gerçekleştirilen ve 12 polisin şehit olduğu bombalı saldırının faili ve planlayıcısı Demhat Sperti kod adlı terörist Mesut Taşkın’ı yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne yönelik Ağustos 2016’da gerçekleştirilen PKK eyleminin planlayıcısı Demhat Sperti kod adlı Mesut Taşkın’ı yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda 12 polis memuru şehit olmuş, 75’i de yaralanmıştı. Terörist Mesut Taşkın’ın çukur-barikat olayları esnasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurtiçine aktarımını da organize ettiği belirlenmişti. Terörist Mesut Taşkın, ayrıca 15 Ağustos 2016’da Silopi’de Gümrük Müdürlüğü’ne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017’de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde emniyet binasına gerçekleştirilen bombalı eylemde kullanılan patlayıcıları da Türkiye’ye sokmuştu.
Güvenlik uzmanları, PKK’nın dört sene önce gerçekleştirdiği kanlı eylemin failinin takip edilip etkisiz hale getirilmesini MİT’in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağladı. Son dönemde birçok üst düzey PKK mensubunun etkisiz hale getirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğunu, Türkiye’nin terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu başarıyla uyguladığını belirten uzmanlar, bu durumun da PKK’lılar üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna işaret etti.

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