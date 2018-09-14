MİT'ten Suriye'de Bir Operasyon Daha

İki gün önce Reyhanlı saldırısının faili olarak aranan Yusuf Nazik’in Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyuran Türkiye, bu kez Afrin’de operasyon yaptığını açıkladı. Operasyonun hedefinde iki Türk askerinin öldürülmesinden sorumlu tutulan 9 kişi bulunuyor.

Operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın öldürülmesine karışan 9 kişi yakalandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonla ilgili şu bilgilere yer verildi: ”3 Eylül 2018 tarihinde, Suriye/Afrin Raco beldesinde Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimlerimiz tarafından, Suriye uyruklu M.C. isimli şahsın PYD/YPG terör örgüt üyesi olduğu tespit edilmiştir. Şahıs; 2014 yılından itibaren Afrin bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde 'Asayiş Yapılanması' içinde görev aldığını, Zeytindalı Harekatı öncesi ve sonrasında istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf etmiş, Afrin bölgesinde icra edilen Zeytindalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde, Ömeruşağı Köyü bölgesindeki operasyonda görevli P. Ütğm. Oğuz Kaan Usta ve P. Uzm. Çvş. Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde naaşının kaçırılması olayına karışan terör örgütü üyelerinin isimlerini vermiştir. Bu ifade doğrultusunda gözaltına alınan 3 kişinin de verdiği ifadeler ile diğer 5 terörist de olmak üzere olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 9 PKK/KCK-PYD/YPG örgütü mensubu Afrin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır.Terör örgütü üyesi 9 terörist İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, Milli İstihbarat Teşkilatı ve adli makamlarca yapılan koordinasyon neticesinde yargılanmak üzere Suriye/Afrin'de görev yapan MİT ve Jandarma birimlerimizin yürüttüğü başarılı operasyon ile Hatay’a getirilmiş olup, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının bitimine müteakip Adli Makamlara teslim edilecektir.”