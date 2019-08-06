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MİT'ten yakın koruma eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından devlet büyüklerine yönelik olası tehditlere karşı özel eğitime ve donanıma sahip uzman personelle "VIP Yakın Koruma Eğitimi" faaliyeti yürütülüyor - Başkanlık bünyesindeki eğitimler, ulusal güvenlik birimlerinin personelinin yanı sıra Türkiye'nin dost ve müttefiklerinin güvenlik servislerine sağlanıyor

CANKUT TAŞDAN - Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından devlet büyüklerine yönelik olası tehditlere karşı, özel eğitime ve donanıma sahip uzman personelle "VIP Yakın Koruma Eğitimi" gerçekleştiriyor.

Başta terörizm olmak üzere tüm güvenlik tehditlerine karşı etkin ve rasyonel mücadele yöntemlerinden biri olan koruma faaliyetlerine, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de büyük gereklilik duyuluyor.

Devlet kademesindeki önemli kişilerin olası tehditlere karşı korunması da önemli bir güvenlik gündemi oluşturuyor.

Koruma faaliyetinden sorumlu güvenlik birimlerinin bilgi, teknik ve kabiliyetlerini süreklilik arz edecek şekilde geliştirmesi ve sürekli üretken bir yapıya sahip olması vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkıyor.

Devletin tüm güvenlik kurumları gibi Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde de kurumun korumakla görevi olduğu devlet büyüklerine yönelik, özel eğitim ve donanıma sahip uzman personel tarafından "VIP Yakın Koruma Eğitimi" faaliyeti yürütülüyor.

- Özel tesislerde özel eğitim

Koruma eğitimi alanında sayılı güvenlik servislerinin sahip olduğu özel eğitim imkanlarını bünyesinde barındıran MİT'in özel tasarım ve donanıma sahip eğitim tesislerinde yürütülen çalışmalar neticesinde VİP koruma hizmetleri sahaya taşınıyor.

MİT'in yakın koruma ve savunma alanında düzenlediği eğitim programlarının içeriğinde, "VIP Yakın Koruma Organizasyonlar Eğitimi, VIP Yakın Koruma Organizasyonları nazari ve uygulamalı eğitimleri, VIP güvenliğine yönelik keşif çalışmaları, VIP güvenliğine yönelik uzman koruma personelinin bilmesi gereken ilk yardım metotları, VIP güvenliğine yönelik uzman koruma personelinin arama metotları, uzman koruma personelince kullanılan silahlar ve mekanik nişancılık eğitimi, günlük koordinasyon sağlayıcı spor aktiviteleri, VIP'lere yönelik gerçekleşebilecek saldırı senaryolarına söre özel atış eğitimlerinin yanı sıra suikast ve sabotajlarda karşı koymak üzere oluşturulan unsurlar olan CAT (Karşı Saldırı- Atak Timi) ve keskin nişancılık eğitimleri" yer alıyor.

Teşkilat ulusal güvenlik birimlerinin yanı sıra çeşitli dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimlerine de VIP Koruma alanında eğitimleri sunuyor.

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mit VIP Yakın Koruma Eğitimi

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