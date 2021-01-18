MIUI 12.5 güncellemesi alacak cihazlar listesi belli oldu

Akıllı telefon pazarındaki etkin isimlerden biri olan Xiaomi, bir süre önce yeni MIUI sürümünü tanıtmıştı. MIUI 12.5 olarak tanıtılan bu arayüz stabilite vadediyordu. Önceki sürüm MIUI 12'de ise bazı sorunlar yaşandığı iddia edilmişti.
Sonuç olarak MIUI 12.5 ile bu sıkıntıların giderileceği belirtilmişti. İlk etapta MIUI 12.5 güncellemesinin geleceği modeller hayli sınırlı bir sayıda açıklanmıştı. Fakat geçtiğimiz gün bu modellere yenileri de eklendi.
Yeni eklenen cihazlar arasında ülkemizde de satılan Redmi Note serisi cihazlar da var. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri MIUI 12.5 güncellemesi alacak olan yeni cihazlarla baş başa bırakalım.
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