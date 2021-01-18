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MIUI 12.5 güncellemesi alacak cihazlar listesi belli oldu

18.01.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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MIUI 12.5 güncellemesi alacak cihazlar listesi belli oldu

Xiaomi bir süre önce tanıttığı yeni arayüzünü alacak olan model yelpazesini genişletti. İşte MIUI 12.5 güncellemesi alacak cihazlar listesi.

Akıllı telefon pazarındaki etkin isimlerden biri olan Xiaomi, bir süre önce yeni MIUI sürümünü tanıtmıştı. MIUI 12.5 olarak tanıtılan bu arayüz stabilite vadediyordu. Önceki sürüm MIUI 12'de ise bazı sorunlar yaşandığı iddia edilmişti.

Sonuç olarak MIUI 12.5 ile bu sıkıntıların giderileceği belirtilmişti. İlk etapta MIUI 12.5 güncellemesinin geleceği modeller hayli sınırlı bir sayıda açıklanmıştı. Fakat geçtiğimiz gün bu modellere yenileri de eklendi.

Yeni eklenen cihazlar arasında ülkemizde de satılan Redmi Note serisi cihazlar da var. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri MIUI 12.5 güncellemesi alacak olan yeni cihazlarla baş başa bırakalım.

MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ MODELLERİ

  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Xiaomi Mi 10 Youth
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Explorer
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi CC9
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi CC9e
  • Xiaomi Redmi K30 Pro
  • Xiaomi Redmi K30 5G
  • Xiaomi Redmi K30S
  • Xiaomi Redmi K30 Racing
  • Xiaomi Redmi K30i 5G
  • Xiaomi Redmi K30
  • Xiaomi Redmi K20 Pro
  • Xiaomi Redmi K20
  • Xiaomi Redmi 10X 5G
  • Xiaomi Redmi 10X Pro
  • Xiaomi Redmi Note 9
  • Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 8
  • Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 7

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