MIUI 12.5 güncellemesi alacak cihazlar listesi belli oldu

Akıllı telefon pazarındaki etkin isimlerden biri olan Xiaomi, bir süre önce yeni MIUI sürümünü tanıtmıştı. MIUI 12.5 olarak tanıtılan bu arayüz stabilite vadediyordu. Önceki sürüm MIUI 12'de ise bazı sorunlar yaşandığı iddia edilmişti.

Sonuç olarak MIUI 12.5 ile bu sıkıntıların giderileceği belirtilmişti. İlk etapta MIUI 12.5 güncellemesinin geleceği modeller hayli sınırlı bir sayıda açıklanmıştı. Fakat geçtiğimiz gün bu modellere yenileri de eklendi.

Yeni eklenen cihazlar arasında ülkemizde de satılan Redmi Note serisi cihazlar da var. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri MIUI 12.5 güncellemesi alacak olan yeni cihazlarla baş başa bırakalım.

MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ MODELLERİ

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi CC9e

Xiaomi Redmi K30 Pro

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi K30S

Xiaomi Redmi K30 Racing

Xiaomi Redmi K30i 5G

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 7

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