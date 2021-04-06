HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. MIUI 12.5 güncellemesi dağıtılmaya devam ediyor

MIUI 12.5 güncellemesi dağıtılmaya devam ediyor

06.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketin başlangıçta vaat ettiği gibi, Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro, MIUI 12.5 güncellemesini ilk alan cihazlardan oldu.

MIUI 12.5 güncellemesi dağıtılmaya devam ediyor

Şimdi güncelleme Çin birimlerine yayılmaya başladı. Mi 10 ve Mi 10 Pro için sırasıyla aygıt yazılımı sürümü V12.5.3.0.RJBCNXM ve V12.5.3.0.RJACNXM olarak adlandırıldı. Güncelleme yaklaşık 4 GB boyutunda ve Android 11 tabanlı. Ayrıca Mart 2021 Android güvenlik yamalarını da içeriyor. Güncelleme şimdilik Çin’de başladı. Şu ana kadar sınırlı alanda sunulan cihaz güncellemeleri, her şey yolunda giderse diğer bölgelere de kısa süre içinde güncelleme sunulacak.

MIUI 12.5 ÖZELLİKLERİ

Numaralandırmasında sadece “.5” lik bir fark olmasına rağmen, MIUI 12.5 aslında birçok yenilik getiriyor. Güncelleme çekirdek MIUI yapısının önemli ölçüde yeniden yazılmasını içeriyor. Bellek kullanımını yüzde 20’ye kadar azaltmayı vadediyor, arka plan bellek kullanımında ortalama yüzde 35 ve yüzde 25 daha az güç tüketimi azaltıyor. Güvenlik kısmında ise MIUI 12.5, uygulamaların konumunuza, özel verilerinize, panoya erişimini engellemenize izin verecek. MIUI 12.5 ayrıca, şifreleri veya diğer hassas bilgileri kaydetmiyor.

2-15-600x479

Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin farklı bir sürümü ortaya çıktıXiaomi Redmi Note 10 5G'nin farklı bir sürümü ortaya çıktı

Tıpkı MIUI 11 ve MIUI 12’de olduğu gibi, yeni bir dinamik duvar kağıdımız daha var. Manzaralarda ve seslerde de daha fazla özelleştirme var. Birden çok bildirim, dünyanın çeşitli yerlerinden esinlenerek dört farklı tonda ayarlanmış. Tüm Mi 10 ve Mi 10 Pro cihazları için Global MIUI 12.5 sürümlerinin de kısa süre içinde gelmesini bekliyoruz. Yine de resmi bir zaman dilimi mevcut değil.

Space Jam: A New Legacy fragmanı yayınlandı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
Lenovo Legion 2 Pro 5.500 mAh pil ve 90W şarj ile gelecek!Lenovo Legion 2 Pro 5.500 mAh pil ve 90W şarj ile gelecek!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Xiaomi, çip yatırımını artırıyor

Xiaomi, çip yatırımını artırıyor

Redmi 20X delikli bir ekrana sahip olacak

Redmi 20X delikli bir ekrana sahip olacak

Realme Buds Air 2 Neo neler vadediyor?

Realme Buds Air 2 Neo neler vadediyor?

Lenovo Legion 2 Pro 5.500 mAh pil ve 90W şarj ile gelecek!

Lenovo Legion 2 Pro 5.500 mAh pil ve 90W şarj ile gelecek!

Clubhouse para kazanma dönemini başlatıyor!

Resmen duyuruldu! Para kazanma dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Facebook uyarısı: Belirlediğimiz önlemleri alın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Facebook uyarısı: Belirlediğimiz önlemleri alın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.