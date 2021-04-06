MIUI 12.5 güncellemesi dağıtılmaya devam ediyor

Şimdi güncelleme Çin birimlerine yayılmaya başladı. Mi 10 ve Mi 10 Pro için sırasıyla aygıt yazılımı sürümü V12.5.3.0.RJBCNXM ve V12.5.3.0.RJACNXM olarak adlandırıldı. Güncelleme yaklaşık 4 GB boyutunda ve Android 11 tabanlı. Ayrıca Mart 2021 Android güvenlik yamalarını da içeriyor. Güncelleme şimdilik Çin’de başladı. Şu ana kadar sınırlı alanda sunulan cihaz güncellemeleri, her şey yolunda giderse diğer bölgelere de kısa süre içinde güncelleme sunulacak.

MIUI 12.5 ÖZELLİKLERİ

Numaralandırmasında sadece “.5” lik bir fark olmasına rağmen, MIUI 12.5 aslında birçok yenilik getiriyor. Güncelleme çekirdek MIUI yapısının önemli ölçüde yeniden yazılmasını içeriyor. Bellek kullanımını yüzde 20’ye kadar azaltmayı vadediyor, arka plan bellek kullanımında ortalama yüzde 35 ve yüzde 25 daha az güç tüketimi azaltıyor. Güvenlik kısmında ise MIUI 12.5, uygulamaların konumunuza, özel verilerinize, panoya erişimini engellemenize izin verecek. MIUI 12.5 ayrıca, şifreleri veya diğer hassas bilgileri kaydetmiyor.

Tıpkı MIUI 11 ve MIUI 12’de olduğu gibi, yeni bir dinamik duvar kağıdımız daha var. Manzaralarda ve seslerde de daha fazla özelleştirme var. Birden çok bildirim, dünyanın çeşitli yerlerinden esinlenerek dört farklı tonda ayarlanmış. Tüm Mi 10 ve Mi 10 Pro cihazları için Global MIUI 12.5 sürümlerinin de kısa süre içinde gelmesini bekliyoruz. Yine de resmi bir zaman dilimi mevcut değil.

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