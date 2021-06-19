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MIUI 12.5 güncellemesini uygun cihazlara sunmaya başladı

19.06.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öte yandan şirket, kullanıcıların karşılaştığı sorunu çözmek için ‘MIUI Pioneer Group’ sistemini de kurdu. Bunların üzerine internette Xiaomi MUI 13 söylentileri dolaşmaya başladı.

MIUI 12.5 güncellemesini uygun cihazlara sunmaya başladı

Çin’den güvenilir bilgiler veren Digital Chat Station‘a göre, MIUI 13 gerçekten de Xiaomi tarafından test ediliyor. Şirket, her şeyden önce son iki yılda piyasaya çıkan cihazların güncelleme alacağını söylüyor. Xiaomi’nin amiral gemileri ve popüler orta sınıflar için üç MIUI güncellemesi ve bütçe akıllı telefonlar için iki MIUI güncellemesi sağladığı bilindiğinden, ikinci bilgi pek de şaşırtıcı değil.

Ek olarak, bu haftanın başlarında başka bir sızıntı, yaklaşmakta olan Mi MIX 4’ün MIUI 13 ile birlikte piyasaya sürüleceğini söyledi. Bu akıllı telefonun üçüncü çeyrekte piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bu nedenle, MIUI’nin en son sürümü de yaklaşık olarak aynı zamanda duyurulacak gibi duruyor.

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Daha önceki raporlara göre Xiaomi, sistem uygulamalarını MIUI 13’e uyarlamaya başladı. Hatta bir söylenti Xiaomi MIUI 13 için Haziran ayında çıkacağını öne sürdü ama durum öyle görünmüyor. Çünkü bu tarihte herhangi bir gelişme olmadı.
Söylentiler ne olursa olsun bu kadar haber çıktığına göre yakında bir şeyler netlik kazanacaktır. Önümüzdeki günlerde resmi duyurusu yapılmadan önce Xiaomi’nin mobil işletim sisteminin bir sonraki ana sürümü hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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