MIUI 12.5 ne gibi özellikler sunacak?

Çinli üretici tarafından piyasaya sunulan ve büyük bir takdir toplayan Redmi Note 10 Pro sanal bellek ismi verilen bir özellik kazanmıştı. Bu özelliğin birçok işlevi olduğu biliniyor.

Memory Extension isimli bu özellik bellek sorunu yaşayan kişilerin en büyük yardımcılarından bir tanesi olacak. Snapdragon 865, Snapdragon 870 ve Snapdragon 888 işlemcili tüm modellerde kullanılabilen bu özellik hızlı bir şekilde aktif hale getirilebiliyor.

Akıllı telefon kullanıcıları genellikle bellek noktasında sorunlar yaşıyor. RAM kapasitesi yetersiz olan birçok kullanıcı takviye yapmak zorunda kalıyor. MIUI 12.5 beta sürümüne sahip kişiler için artık böyle bir sorun kalmayacak gibi görünüyor.

Akıllı telefonunuzu hızlı bir şekilde kullanarak kolay bir akış yakalamanızı sağlayan ek bellek özelliği tüm kullanıcılara dağıtıldı. 3GB alarak RAM’e takviye yapan bu özellik şimdiye kadar herhangi bir sorun ile karşılaşmadı. Beta sürüme sahip olanların göndereceği geri bildirimler sayesinde bu özellik daha da geliştirilebilir.

Kararlı sürümü muhtemelen 2 ay içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılacak. Her ne kadar bu güncelleme cihazlara güç katacak olsa bile yine de Xiaomi bazı sorunlar yaşayabilir. Şirketin bazı güncellemeleri donma sorunu yaratabiliyor.

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