MIUI 12 için ROM dosyaları yayınlandı

Hız ve stabilite konusunda rakiplerine taş çıkaran MIUI arayüzünün yeni sürümü ile sisteme bir dizi de yenilik ekleniyor. Kapalı testleri başlayan arayüzün, 2020 yılı içerisinde neredeyse son 2 yıl içerisinde tanıtılan tüm Xiaomi telefonlarına geleceğini belirtelim.

ROM‘u yüklediğiniz takdirde telefonunuzdaki tüm bilgilerin silineceğini ve yeni arayüzde Beta aşamasında olduğu için sorunlar yaşayabileceğinizi belirtelim.

MUTLAKA YEDEK ALIN

Bu yüzden ROM’u yüklemeden önce mutlaka yedek almanızı tavsiye ediyoruz. Hatta ve hatta günlük hayatta kullandığınız telefona ROM‘u yüklememenizde fayda var. Eğer ROM yükleme işlemleri hakkında bilgi sahibi değilseniz Beta sürümlerinden uzak durmanız gerektiğinin altını çizelim.

Eğer Beta aşamasındaki bu yeni arayüzü şimdiden test etmek istiyorsanız, ROM dosyalarını aşağıdan indirerek telefonunuza yükleyebilirsiniz.

1998 OR2 göktaşı dünyaya teğet geçti

