MIUI 13 güncellemesini alacak ilk telefonlar sızdırıldı

Xiaomi'nin MIUI 13'ü yakın zamanda piyasaya sürmesi bekleniyor. MIUI 13, Xiaomi'nin akıllı telefonları için hazırlayacağı yeni nesil Android tabanlı işletim sistemi arayüzü olarak nitelendiriliyor. Resmi duyuru öncesinde, Xiaomi'nin MIUI 13 güncellemesini alacak ilk akıllı telefonları sızdırıldı.
MIUI 13 güncellemesi alacak ilk akıllı telefonlara ait olduğu öne sürülen listede hem Xiaomi'nin hem de Redmi'nin cihazlar var. Sızıntıdaki iddialara göre MIUI 13 güncellemesini alacak ilk telefonlar şöyle sıralanıyor:
MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar listesinde birkaç akıllı telefonun daha olmasını bekliyoruz. Ancak hangi cihazların listeye dahil olduğunu kesin olarak bilmek için şirketten resmi açıklama gelmesini beklememiz gerekecek.
Xiaomi, henüz MIUI 13 güncellemesini alacak tüm telefonları açıklamadı. Ancak şirket, MIUI 13 sürümünü 28 Aralık'ta kullanıcılara dağıtmaya başlayabilir.
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