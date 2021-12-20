MIUI 13 güncellemesini alacak ilk telefonlar sızdırıldı

Xiaomi'nin MIUI 13'ü yakın zamanda piyasaya sürmesi bekleniyor. MIUI 13, Xiaomi'nin akıllı telefonları için hazırlayacağı yeni nesil Android tabanlı işletim sistemi arayüzü olarak nitelendiriliyor. Resmi duyuru öncesinde, Xiaomi'nin MIUI 13 güncellemesini alacak ilk akıllı telefonları sızdırıldı.

İŞTE MIUI 13 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK İLK TELEFONLAR

MIUI 13 güncellemesi alacak ilk akıllı telefonlara ait olduğu öne sürülen listede hem Xiaomi'nin hem de Redmi'nin cihazlar var. Sızıntıdaki iddialara göre MIUI 13 güncellemesini alacak ilk telefonlar şöyle sıralanıyor:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Xiaomi 11 Youth Edition

BAŞKA MODELLER EKLENEBİLİR

MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar listesinde birkaç akıllı telefonun daha olmasını bekliyoruz. Ancak hangi cihazların listeye dahil olduğunu kesin olarak bilmek için şirketten resmi açıklama gelmesini beklememiz gerekecek.

Xiaomi, henüz MIUI 13 güncellemesini alacak tüm telefonları açıklamadı. Ancak şirket, MIUI 13 sürümünü 28 Aralık'ta kullanıcılara dağıtmaya başlayabilir.



