MIUI 13 güncellemesini hangi modeller alacak?

Geçmiş güncellemelere baktığımızda Xiaomi’nin 4 yaşına kadar olan modellerini olabildiğince güncel tuttuğunu görüyoruz.

Fakat bu durum yeni MIUI güncellemesi ile değişecek gibi görünüyor. Sızdırılan raporlara göre Xiaomi önümüzdeki yaz yeni MIUI sürümünü kullanıcıların beğenisine sunacak.

Güncelleme ilk etapta yeni çıkan amiral gemisi modelleri için gelecek. Sonrasında ise orta ve giriş segmenti modeller de bu güncellemeyi alacak.

Şimdi gelelim hangi modellerin bu güncellemeyi alacağı sorusuna. Az önce de belirttiğimiz üzere normal şartlarda Xiaomi 4 yaşındaki tüm modellerine bu güncellemeyi sunuyordu. Fakat görünen o ki MIUI 13’ün gelmesiyle birlikte bu durum değişecek.

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Çünkü sızdırılan raporlara göre yeni MIUI güncellemesi 2019 ve sonrası Xiaomi modellerine gelecek. Başka bir ifadeyle 2019’dan önce üretilmiş olan hiçbir Xiaomi modeli bu güncellemeyi almayacak. Elbette burada Xiaomi modellerinin yanında Redmi ve Poco modellerinden de bahsediyoruz. Çünkü Redmi ve Poco da Xiaomi’nin yan markaları. Dolayısıyla Xiaomi’nin yazılım tarafında aldığı kararlar bu markaları da bağlıyor.

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