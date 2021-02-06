MIUI kullanıcıların canını sıkıyor

Bilindiği üzere akıllı telefon sektöründe pek çok üretici bulunuyor. Üretici sayısının yüksek olmasına karşın kullanılan mobil işletim sistemi sayısı 2 ile sınırlı. iOS ve Android.

Android tarafındaki üreticiler, telefonlarında farklı özelliklere yer verebilmek için çeşitli arayüzler kullanıyorlar.

Yani kullandıkları işletim sistemi temelde Android olsa da arayüz ile pek çok detayı değiştirebilip, kullanım kolaylığı sağlayan opsiyonlar ekleyebiliyorlar.

Elbette her arayüzü Android ile tamamen uyumlu hale getirmek zaman zaman çok kolay olmuyor. Özellikle de model yelpazeniz genişse.

Bu hususta kullanıcıların en çok şikayet ettikleri arayüzlerden birisi de MIUI diyebiliriz. Bilindiği üzere MIUI, Xiaomi’nin kullandığı arayüz. Çinli üretici hayli geniş bir model yelpazesine sahip olduğu için bazı modellerde MIUI bazlı hatalar meydana gelebiliyor.

Bu hataların özellikle çok satan Redmi serisinde ortaya çıkması pek çok kullanıcıyı isyan noktasına getirmiş durumda.

Özellikle Çin kaynaklı forumlarda MIUI ile ilgili pek çok sıkıntıdan söz ediliyor. İşin garip yanı ise bu sıkıntıları gidermek için gelen güncellemelerin başka problemlere yol açıyor oluşu.

Görünen o ki Xiaomi yazılım tarafında çok daha yetenekli isimlerle çalışmak zorunda. Yoksa ister istemez müşteri kitlesinin bir kısmını kaybedecek.

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