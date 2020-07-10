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Mixer kapandı, Ninja artık başka platformun yıldızı oldu

OYUN HABERLERİ  | 10.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Microsoft Mixer yıldızı Ninja bundan sonra yüksek sayıdaki takipçisiyle YouTube üzerinden yayın yapacak. Microsoft’un Mixer’i kapatacağını duyurmasıyla bu kararı alan Ninja lakaplı Tyler Blevins, Microsoft ile beraber Facebook Gaming platformuna geçmek yerine YouTube’ı tercih etti.

Mixer kapandı, Ninja artık başka platformun yıldızı oldu

Microsoft, Mixer’i kapadıktan sonra Facebook Gaming’e destek vereceğini açıklamış ve içerik üreticilerine bu yeni kanala taşınma opsiyonu sunmuştu.

Ninja’nın bu platform değişikliği çok önemli bir değişim olarak kabul ediliyor zira video yayın platformları büyük takipçi sayısına sahip bu içerik üreticilerinin kendisiyle çalışması için anlaşmalar imzalıyorlar. Böylece başka platformlar onları kendine çekemiyor.

Ninja da Mixer ile çalıştığı dönemde o kadar ünlenmişti ki Adidas onun için özel bir koleksiyon çıkarmıştı. Ayrıca dev multiplayer oyun Fortnite da Ninja izleyicileri için özel bir skin çıkarmıştı.

YOUTUBE NİNJA'YA NE KADAR ÖDEDİ?

Şimdi bu ismin YouTube ile çalışacak olması, YouTube’un rakiplerine karşı elinin ne kadar güçlendiğinin işareti olarak kabul ediliyor. Microsoft Mixer yıldızı Ninja yayınladığı videoları için Microsoft’tan 30 milyon dolar yıllık ücret aldığını hatırlayacak olursak, YouTube’un çok daha büyük bir rakama yayıncıyı transfer ettiği düşünülüyor.

Peki sizin YouTube, Twitch, Mixer, Instagram gibi platformlarda takip ettiğiniz “fenomenler” var mı, satın alma kararlarınız bu fenomenlerin tavsiyeleriyle değişebiliyor mu?

16.000 yeni tohum toprakla buluştu.

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