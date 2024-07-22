MIXX Awards Europe’da Türkiye’ye 12 ödül

Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe tarafından düzenlenen MIXX Awards Europe 2024'te en başarılı dijital reklamlar ödüllerini aldı. 45 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği IAB, medya ve pazarlama endüstrilerinin dijital ekonomide gelişmelerini sağlamak ve dijital reklamcılık alanında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyor.
Kazananlar, 18 Temmuz Perşembe günü sanal olarak düzenlenen ödül töreninde açıklandı.
Başvuruların 21 kategoride ödüllendirildiği yarışmada Türkiye’den yarışmaya katılan ajans, reklamveren ve yayıncılar, 3’ü altın olmak üzere toplam 12 ödülle bu yıl da MIXX Awards Europe'da dikkat çekti.
En büyük ödül “Evsizler Galerisi” projesiyle Hinz&Kunzt, Mediaplus Almanya’nın oldu.
IAB CEO’su Neslihan Olcay konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bu yıl da Mixx Awards Europe’da Türkiye’nin dijitalde iyi sonuçlar getiren yaratıcı işleri öne çıktı. Avrupa genelinden başvuru alan bu yarışmada verilen ödüllerin neredeyse dörtte birinin Türkiye’de gerçekleştirilen kampanyalar tarafından alınmış olması, dijital reklamcılık sektörünün ülkemizde gurur duyulacak bir noktaya geldiğinin bir göstergesi. IAB olarak bu işlerin gerçekleşmesine aklını, yüreğini, yaratıcılığını, emeğini, yatırımını ve teknolojisini koyarak katkıda bulunan tüm ekipleri gönülden tebrik ediyoruz.” dedi.
Kampanya Verimliliği
Gümüş MIXX
Karaca APC x Şeyma
VML Türkiye / Karaca
https://www.youtube.com/watch?v=mfBRVqPV5zY
Connected TV Reklamcılığı
Altın MIXX
Yumoş Sokak
VML Türkiye / Unilever
https://www.youtube.com/watch?v=roYnjgy9YT4
Dijital Açıkhava (DOOH) Reklamcılığı
Bronz MIXX
OKEY Rötarlı Yeni Yıl Geri Sayımı
Mindshare / Eczacıbaşı
https://www.youtube.com/watch?v=ff5lXB2w0-c
Lead Generation Kampanyalar
Bronz MIXX
Anne AI
Universal Mc Cann / MediaMarkt
https://www.youtube.com/watch?v=GOHyZn_slPw
Influencer Pazarlaması
Bronz MIXX
Karaca APC x Şeyma
VML Türkiye / Karaca
https://www.youtube.com/watch?v=mfBRVqPV5zY
Entegre Reklamcılık
Gümüş MIXX
Yumoş - Renk ve Doku Korumada Daha İyisi Yok
VML Türkiye / Unilever
https://www.youtube.com/watch?v=xdY7ms6_hzI
Native Reklamcılık
Bronz MIXX
İyi Bir Yerde Duruyoruz
Circus / Vodafone
https://www.youtube.com/watch?v=U5gZtdQ4KTk
Perakende Medya
Gümüş MIXX
Veri̇ Odaklı Lokum: Veri̇ Odakli Teknoloji̇ ve Yapay Zeka i̇le Ramazan Kampanyalarının Etkisini Artırmak
SEM / LC Waikiki
https://www.youtube.com/watch?v=Rkn2_FAM0yU
Arama Reklamcılığı
Altın MIXX
BluTV Korsan Aramalar Search Kampanyası
Hype / BluTV
https://www.youtube.com/watch?v=RJy8Eq2T21M
Sürdürülebilirlik Kampanyaları
Bronz MIXX
Step
Rafineri / Yapı Kredi
https://www.youtube.com/watch?v=PyVIiUgJSk0
Video Reklamcılık
Bronz MIXX
Youtube – Türk Dizisi Framgman Sponsorluğu
Sparkle Medya / Hepsiburada
https://www.youtube.com/watch?v=ZU68ns90sVw
VR-AR veya Diğer Yeni Teknolojiler
Altın MIXX
Atatürk’ün en seveceği şarkılar
Şişecam
https://www.youtube.com/watch?v=TtQ3xOTCWv8
ÖDÜLLERİN TAM LİSTESİ: https://iabeurope.eu/celebrating-excellence-in-digital-advertising-iab-europes-2024-mixx-awards-europe-winners-revealed/
2024 MIXX Ödül Töreni'nin tamamını buradan izleyebilirsiniz.
MIXX AWARDS TÜRKİYE KAZANANLAR: https://www.mixxawards-tr.org/2023_YilinEnIyisi.html