MIXX Awards Europe’da Türkiye’ye 12 ödül

Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe tarafından düzenlenen MIXX Awards Europe 2024'te en başarılı dijital reklamlar ödüllerini aldı. 45 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği IAB, medya ve pazarlama endüstrilerinin dijital ekonomide gelişmelerini sağlamak ve dijital reklamcılık alanında sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyor.

Kazananlar, 18 Temmuz Perşembe günü sanal olarak düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Başvuruların 21 kategoride ödüllendirildiği yarışmada Türkiye’den yarışmaya katılan ajans, reklamveren ve yayıncılar, 3’ü altın olmak üzere toplam 12 ödülle bu yıl da MIXX Awards Europe'da dikkat çekti.

En büyük ödül “Evsizler Galerisi” projesiyle Hinz&Kunzt, Mediaplus Almanya’nın oldu.

IAB CEO’su Neslihan Olcay konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bu yıl da Mixx Awards Europe’da Türkiye’nin dijitalde iyi sonuçlar getiren yaratıcı işleri öne çıktı. Avrupa genelinden başvuru alan bu yarışmada verilen ödüllerin neredeyse dörtte birinin Türkiye’de gerçekleştirilen kampanyalar tarafından alınmış olması, dijital reklamcılık sektörünün ülkemizde gurur duyulacak bir noktaya geldiğinin bir göstergesi. IAB olarak bu işlerin gerçekleşmesine aklını, yüreğini, yaratıcılığını, emeğini, yatırımını ve teknolojisini koyarak katkıda bulunan tüm ekipleri gönülden tebrik ediyoruz.” dedi.

TÜRKİYE'DEN ÖDÜL KAZANAN KAMPANYALAR:

Kampanya Verimliliği

Gümüş MIXX

Karaca APC x Şeyma

VML Türkiye / Karaca

https://www.youtube.com/watch?v=mfBRVqPV5zY

Connected TV Reklamcılığı

Altın MIXX

Yumoş Sokak

VML Türkiye / Unilever

https://www.youtube.com/watch?v=roYnjgy9YT4

Dijital Açıkhava (DOOH) Reklamcılığı

Bronz MIXX

OKEY Rötarlı Yeni Yıl Geri Sayımı

Mindshare / Eczacıbaşı

https://www.youtube.com/watch?v=ff5lXB2w0-c

Lead Generation Kampanyalar

Bronz MIXX

Anne AI

Universal Mc Cann / MediaMarkt

https://www.youtube.com/watch?v=GOHyZn_slPw

Influencer Pazarlaması

Bronz MIXX

Karaca APC x Şeyma

VML Türkiye / Karaca

https://www.youtube.com/watch?v=mfBRVqPV5zY

Entegre Reklamcılık

Gümüş MIXX

Yumoş - Renk ve Doku Korumada Daha İyisi Yok

VML Türkiye / Unilever

https://www.youtube.com/watch?v=xdY7ms6_hzI

Native Reklamcılık

Bronz MIXX

İyi Bir Yerde Duruyoruz

Circus / Vodafone

https://www.youtube.com/watch?v=U5gZtdQ4KTk

Perakende Medya

Gümüş MIXX

Veri̇ Odaklı Lokum: Veri̇ Odakli Teknoloji̇ ve Yapay Zeka i̇le Ramazan Kampanyalarının Etkisini Artırmak

SEM / LC Waikiki

https://www.youtube.com/watch?v=Rkn2_FAM0yU

Arama Reklamcılığı

Altın MIXX

BluTV Korsan Aramalar Search Kampanyası

Hype / BluTV

https://www.youtube.com/watch?v=RJy8Eq2T21M

Sürdürülebilirlik Kampanyaları

Bronz MIXX

Step

Rafineri / Yapı Kredi

https://www.youtube.com/watch?v=PyVIiUgJSk0

Video Reklamcılık

Bronz MIXX

Youtube – Türk Dizisi Framgman Sponsorluğu

Sparkle Medya / Hepsiburada

https://www.youtube.com/watch?v=ZU68ns90sVw

VR-AR veya Diğer Yeni Teknolojiler

Altın MIXX

Atatürk’ün en seveceği şarkılar

Şişecam

https://www.youtube.com/watch?v=TtQ3xOTCWv8

ÖDÜLLERİN TAM LİSTESİ: https://iabeurope.eu/celebrating-excellence-in-digital-advertising-iab-europes-2024-mixx-awards-europe-winners-revealed/

2024 MIXX Ödül Töreni'nin tamamını buradan izleyebilirsiniz.

MIXX AWARDS TÜRKİYE KAZANANLAR: https://www.mixxawards-tr.org/2023_YilinEnIyisi.html