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Miyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:35 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kedilerin bakımı için açılan Miyav Park'ta, Dünya Kediler Günü nedeniyle sembolik muhtarlık seçimi yapıldı.

Miyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' oldu

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kedilerin bakımı için açılan Miyav Park'ta, Dünya Kediler Günü nedeniyle sembolik muhtarlık seçimi yapıldı. Görevliler tarafından yazılan seçim vaatlerinde yemekten sonra uyku saatini ikiye çıkaracağı belirtilen 'Mırmır' adlı kedi, sosyal medya üzerinde yapılan oylamayla birinci seçildi.
Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi esprili çalışmaya imza attı. Dünyada tek olma özelliği taşıyan Kültür Park içerisindeki Miyav Park'ta bakımı yapılan sokak kedileri 'Mırmır', 'Atılgan' ve 'Zıpzıp' için sosyal medya üzerinden parkın sembolik muhtarlığı için seçim yapıldı. 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde yapılan seçim için park görevlileri tarafından 3 kedinin vaatleri yazıldı. Yemekten sonra uyku saatini ikiye çıkaracağı vaadi 1711 kişi tarafından beğenilen 'Mırmır' oyların yüzde 38'ini alarak Miyav Park'ın sembolik muhtarı seçildi. Diğer kedilerden 'Atılgan' yüzde 34, 'Zıpzıp' ise yüzde 28 oy aldı.
'YASTIK, MİNDER SEVDALISI DEĞİLİZ'
Seçim sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından 'Mırmır' adına yayınlanan teşekkür paylaşımında, "Miyav Parkımızda bembeyaz bir sayfa açan siz değerli halkımıza en derin mırmırlarımı sunuyorum. Sadece bana oy veren yüzde 38'in değil, yüzde 100'ün muhtarı olacağım. Bana bu şansı tanıyan herkese, başta hayvansever Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a teşekkürlerimizle. Halkımıza hizmet için patimizden geleni yapacağız. Miyav Parkımız için hep birlikte pati patiye vererek çok çalışacağız. Biz yastık, minder sevdalısı değil, hizmet sevdalısıyız" denildi.

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Miyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' olduMiyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' olduMiyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' oldu

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