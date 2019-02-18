HABER

Miyav Park'ın muhtarı uyku vaadiyle 'Mırmır' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:55 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kedilerin bakımı için açılan Miyav Park'ta, Dünya Kediler Günü nedeniyle sembolik muhtarlık seçimi yapıldı.

MERSİN'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kedilerin bakımı için açılan Miyav Park'ta, Dünya Kediler Günü nedeniyle sembolik muhtarlık seçimi yapıldı. Görevliler tarafından yazılan seçim vaatlerinde yemekten sonra uyku saatini ikiye çıkaracağı belirtilen 'Mırmır' adlı kedi, sosyal medya üzerinde yapılan oylamayla birinci seçildi.
Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi esprili çalışmaya imza attı. Dünyada tek olma özelliği taşıyan Kültür Park içerisindeki Miyav Park'ta bakımı yapılan sokak kedileri 'Mırmır', 'Atılgan' ve 'Zıpzıp' için sosyal medya üzerinden parkın sembolik muhtarlığı için seçim yapıldı. 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde yapılan seçim için park görevlileri tarafından 3 kedinin vaatleri yazıldı. Yemekten sonra uyku saatini ikiye çıkaracağı vaadi 1711 kişi tarafından beğenilen 'Mırmır' oyların yüzde 38'ini alarak Miyav Park'ın sembolik muhtarı seçildi. Diğer kedilerden 'Atılgan' yüzde 34, 'Zıpzıp' ise yüzde 28 oy aldı.
'YASTIK, MİNDER SEVDALISI DEĞİLİZ'
Seçim sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından 'Mırmır' adına yayınlanan teşekkür paylaşımında, Miyav Parkımızda bembeyaz bir sayfa açan siz değerli halkımıza en derin mırmırlarımı sunuyorum. Sadece bana oy veren yüzde 38'in değil, yüzde 100'ün muhtarı olacağım. Bana bu şansı tanıyan herkese, başta hayvansever Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a teşekkürlerimizle. Halkımıza hizmet için patimizden geleni yapacağız. Miyav Parkımız için hep birlikte pati patiye vererek çok çalışacağız. Biz yastık, minder sevdalısı değil, hizmet sevdalısıyız denildi.

Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı varDünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!

Antalya'da ilginç olay! Hırsızlıktan bunalınca emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.