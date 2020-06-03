HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Miyelodisplastik sendromu nedir? İşte miyelodisplastik sendromu belirtileri

Miyelodisplastik sendromu nedir? İşte miyelodisplastik sendromu belirtileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

Vitamin eksikliği ile karıştırılan miyelodisplastik sendrom (MDS) genelde ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. yorgunluk, göğüs ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi belirtilerle kendini gösteren miyelodisplastik sendromu, ilk olarak akıllara yeterli beslenmeme ya da üşütme gibi düşünceleri akıllara getirse de uzmanlar, 60 yaş üstü kişileri miyelodisplastik sendromu belirtilerinin hafife alınmaması konusunda uyarıyor.

Miyelodisplastik sendromu nedir? İşte miyelodisplastik sendromu belirtileri

Önemsenmeyen bu belirtiler, hastalığın teşhisinde gecikmenin en önemli nedenlerinin başında geliyor. Oysa sonuçları ciddi ve önemli olan bu hastalık, löseminin öncüsü olarak kabul ediliyor. Şu an için tedavi seçenekleri kısıtlı olan MDS, dünya nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte daha sık görülmeye başlanan ve ileride daha çok sayıda kişide rastlanacağı tahmin edilen bir hastalık. Acıbadem Maslak Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, hastalığın erken evrede teşhisinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek miyelodisplastik sendromu hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Kısaca “kemik iliğinin yeterli sayıda sağlıklı kan hücresi üretememesi” olarak tanımlanan miyelodisplastik sendrom (MDS), Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanser grubu hastalıkları arasında sayılıyor. MDS’nin en önemli özelliklerden biri de, her üç hastadan birinde sendromun, akut miyeloid lösemiye (AML) ilerlemesi. ABD’de her yıl 12 bin ile 20 bin arasındaki kişiye yeni MDS tanısı konduğunu anlatan Prof. Dr. Çetiner, kayıt sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle hastalığın ülkemizde görülme sıklığı hakkında net veri olmadığını dile getiriyor. Nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizdeki MDS sıklığının da artacağının tahmin edildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “MDS, bir ileri yaş hastalığıdır. Tanı alanların sadece yüzde 6’sı 50 yaşın altında. Hastaların yüzde 86’sı da 60’ı yaşın üzerinde. Ortalama tanı yaşı ise 76” diye bilgi veriyor.

GEÇİRİLEN KANSER, RİSKİ ARTIYOR

Hastaların yüzde 80’inde MDS’ye yol açan başlıca neden bulunamıyor. Ancak belirli risk faktörleri bulunuyor. Sigara ve tütün kullanımının hastalığın gelişimiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Ayrıca yüksek düzeyde benzen, solvent ve tarım ilacına maruz kalmak da riski artıran faktörler arasında kabul ediliyor. Hastalığın erkeklerde görülme oranı kadınlara göre 2.25 kat daha fazla. Prof. Dr. Çetiner, bu farkın nedeninin tam olarak bilinemediğini ancak sigara ve kimyasala maruziyet ile ilişkilendirilebileceğini belirtiyor. MDS, daha önce kanser tedavisi gören kişilerde de gelişebiliyor. Özellikle meme, testis, Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma gibi kanser türlerinin tedavisinden sonraki 10 yıl içinde MDS riski artıyor.

ERKEN DÖNEMDE BELİRTİ VERMİYOR

Hastalık erken dönemde genellikle şikayetlere yol açmıyor. İlerleyen evrelerde ise kan hücre sayısının düşüklüğüne bağlı olarak hastalarda çeşitli yakınmaların ortaya çıktığını belirten Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, halk arasında “kansızlık” olarak bilinen anemi, yani kırmızı kan hücre sayısı düşmesinin en sık karşılaşılan bulgu olduğunu söylüyor. “Peki, hastalar bu durumda neler hissediyor?” sorusunu Prof. Dr. Mustafa Çetiner şöyle yanıtlıyor:

“Hastalar kendilerini yorgun ve halsiz hissederler. Ayrıca kalp çarpıntısı, soluk deri rengi, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetler de olabilir. Beyaz kan hücre sayısının düşük olduğu durumlarda da hastada ateş, tekrarlayan ve uzun süren enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Her 4 hastadan birinde düşük trombosit (pıhtılaşma hücresi) sayısına bağlı olarak diş eti ve burun kanamalarının yanı sıra ciltte morarma görülüyor.”

VİTAMİN EKSİKLİĞİ İLE KARIŞTIRILIYOR

Şiddeti günlük yaşamı etkileyen yorgunluk, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı, sık ve uzun süren ateşli hastalıklar veya sık ve kolay kanama gibi şikayetler gözlemlendiğinde bu belirtileri önemsemek ve bir uzmana başvurmak gerekiyor. Böyle bir durumda öncelikle MDS’yi taklit edebilecek “B12, B9 (folik asit) vitamin eksikliği, bakır eksikliği, yüksek oranda alkol tüketimi, HBV, HCV ve HIV başta olmak üzere enfeksiyonlar ve diğer kan hastalıkları” gibi durumların dışlanması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “MDS ne yazık ki gözden kaçabilen, tanısı zor bir hastalık. MDS’nin erken döneminde anormal kan sayımları tek bulgu olabilir. En önemli tanı yöntemi ise kemik iliği biyopsisidir. Biyopside, kan hücreleri sayı ve şekil açısından değerlendirilerek tanı konuluyor” diyor.

KEMİK İLİĞİ NAKLİ HER HASTAYA UYGUN DEĞİL

MDS’nin, “çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek” olmak üzere beş risk kategorisi bulunuyor. Düşük riskli MDS hastalarında ortalama yaşam süresi uzun olabilirken yüksek riskli hastaların yaşam süresi 6 aya kadar düşebiliyor. Çok düşük ve düşük riskteki hastalara genellikle kan yapımını artıran hormonlar ve kan nakli gibi destek tedaviler uygulanıyor ve hastalar yakın takip ediliyor. Yüksek riskli hastalarda ise tedaviye vakit kaybedilmeden başlanması oldukça önem taşıyor. Her hastalıkta olduğu gibi MDS tedavisinin de hedefi tam iyileşme. Bunu sağlayacak tek tedavi yöntemi ise kemik iliği nakli. “Nakiller genellikle 65 yaş altı ve genel sağlık durumu uygun hastalara öneriliyor. Ancak ortalama tanı yaşı 65’in üzerinde ve ek hastalığı olan birçok hastaya kemik iliği nakli uygulanamıyor” diyen Prof. Dr. Mustafa Çetiner, şöyle devam ediyor:

“Ne yazık ki, şu anda MDS için tedavi seçenekleri oldukça sınırlı. Şu anda Amerikan sağlık otoritesi FDA tarafından onaylı üç ilaç bulunuyor. Bu ilaçlar yaşam süresini uzatırken hastalığın lösemiye ilerleme riskinde de azalma sağlıyor. Fakat bu ilaçların yanıt oranları yüzde 40-60 arasında değişirken bir süre sonra hastalarda tedaviye yanıtsızlık da gözlemlenebiliyor. Aynı zamanda ilerleyen dönemlerde hastalar kan nakline bağımlı hale de gelebiliyor. Yüksek kan nakli ise hastaların vücudunda demir birikimine yol açıyor. Bu da kişinin yaşam kalitesini ve hastalığın seyrini olumsuz etkiliyor. Fakat MDS alanında birçok klinik çalışma yürütülüyor ve gelecekte hedefe yönelik tedavilerin geliştirileceğine inanıyorum.“

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
İşte koronavirüsün bulaşabileceği riskli alanlarİşte koronavirüsün bulaşabileceği riskli alanlar
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Açılması bekleniyor ama... 1 yıl erteleniyor

Türkiye'den George Floyd açıklaması

Türkiye'den George Floyd açıklaması

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Koronavirüs tedavisinde çığır açacak gelişme!

Koronavirüs tedavisinde çığır açacak gelişme!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alerjik rinit büyük şehirlerde yaşayanları vuruyor

Alerjik rinit büyük şehirlerde yaşayanları vuruyor

Kolon ve rektum kanserine dikkat!

Kolon ve rektum kanserine dikkat!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı 5 fiziksel sorunu ortaya çıkarıyor

Bu yaş grubundakiler dikkat! Sokağa çıkma yasağıyla tetikleniyor

Ağız kokusunun 8 nedenine dikkat!

Ağız kokusunun 8 nedenine dikkat!

Prof. Dr. Aksakal açıkladı! İşte koronavirüsün bulaşabileceği riskli alanlar

İşte koronavirüsün bulaşabileceği riskli alanlar

Engelli çocuklara şiddeti önlemenin tek yolu eğitimden geçiyor

Engelli çocuklara şiddeti önlemenin tek yolu eğitimden geçiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.