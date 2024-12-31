HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Miyom ameliyatı nedir, nasıl yapılır ve ne kadar sürer? Miyom ameliyatı riskli mi, zor mu?

Miyom ameliyatı nedir, nasıl yapılır ve ne kadar sürer? Miyom ameliyatı riskli mi, zor mu?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
29.12.2024 15:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miyom ameliyatı, rahimdeki miyomların cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Laparoskopik veya açık yöntemle yapılır ve genellikle 1-3 saat sürer. Riskler arasında kanama, enfeksiyon ve organ hasarı gibi durumlar bulunabilir ancak deneyimli bir cerrah tarafından yapılan operasyonlar genellikle güvenlidir. Peki, miyom ameliyatı nedir, nasıl yapılır ve ne kadar sürer? Miyom ameliyatı riskli mi, zor mu?

Miyom ameliyatı nedir, nasıl yapılır ve ne kadar sürer? Miyom ameliyatı riskli mi, zor mu?

İçindekiler

  • Miyom ameliyatı nedir?
  • Miyom ameliyatı nasıl yapılır?
  • Miyom ameliyatı ne kadar sürer?
  • Miyom ameliyatı riskli mi?
  • Miyom ameliyatı zor mu?

Rahimdeki iyi huylu tümörler olan miyomların cerrahi olarak çıkarılmasına miyom ameliyatı denir. Genellikle laparoskopik yöntemle yapılır ve iyileşme süresi kısalır. Daha büyük miyomlar için açık cerrahi tercih edilebilir. Ameliyat süresi 1-3 saat arasında değişir. Miyomlar tedavi edilmezse aşırı kanama, ağrı ve kısırlık gibi sorunlara yol açabilir. Riskler arasında enfeksiyon ve kanama yer alabilir ancak deneyimli cerrahlar tarafından başarı oranı yüksektir.

Miyom ameliyatı nedir?

Miyom ameliyatı, rahimdeki iyi huylu tümörler olan miyomların cerrahi yolla çıkarılması işlemidir. Genellikle laparoskopik yöntemle yapılır, bu sayede iyileşme süresi kısalır ve izler daha küçük olur. Bazı durumlarda açık cerrahi de tercih edilebilir. Ameliyat, aşırı kanama ağrı veya kısırlık gibi sorunlara yol açan miyomları tedavi etmek için uygulanır.

Miyom ameliyatı nasıl yapılır?

Miyom ameliyatı, genellikle laparoskopik veya açık cerrahi yöntemle yapılır. Laparoskopik yöntemde küçük kesilerle miyomlar çıkarılır, iyileşme süresi kısalır. Açık cerrahi ise büyük miyomlar için tercih edilir ve daha büyük bir kesi yapılır. Ameliyat, miyomların büyüklüğüne ve sayısına göre planlanır.

Miyom ameliyatı ne kadar sürer?

Miyom ameliyatı genellikle 1-3 saat arasında sürer. Süre, miyomların sayısına, büyüklüğüne ve kullanılan cerrahi yönteme bağlı olarak değişir. Laparoskopik yöntemle yapılan işlemler, daha kısa sürede tamamlanabilirken, açık cerrahi ile yapılan ameliyatlar genellikle daha uzun sürer çünkü daha büyük bir kesi yapılır.

Miyom ameliyatı riskli mi?

Miyom ameliyatı genellikle güvenli olsa da her cerrahi işlemde olduğu gibi bazı riskler bulunur. Bunlar arasında kanama, enfeksiyon, organ hasarı ve anesteziye bağlı komplikasyonlar yer alabilir. Laparoskopik yöntemle yapılan ameliyatlar, açık cerrahiden daha düşük risk taşıyabilir. Ancak deneyimli bir cerrah tarafından yapılan işlemle riskler en aza indirilir.

Miyom ameliyatı zor mu?

Miyom ameliyatı, uzman cerrahlar tarafından yapıldığında genellikle zorlu bir işlem değildir ancak komplikasyon riski ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Miyom ameliyatı öncesi ve sonrası doğru hazırlık ve bakım önemlidir çünkü iyileşme süreci hastadan hastaya farklılık gösterebilir.

Anahtar Kelimeler:
miyom
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2024 geride kalırken Erdoğan'dan çarpıcı 'demir yumruk' mesajı

2024 geride kalırken Erdoğan'dan çarpıcı 'demir yumruk' mesajı

Merak edilen ilk yorumunu bugün paylaştı: "Türkiye için karar anı!"

Merak edilen ilk yorumunu bugün paylaştı: "Türkiye için karar anı!"

Eski eşinin üzerine kovayla benzin döküp ateşe verdi! Kadının vücudunun büyük bölümü yandı

Eski eşinin üzerine kovayla benzin döküp ateşe verdi! Kadının vücudunun büyük bölümü yandı

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Neredeyse insan boyutunda...

Neredeyse insan boyutunda...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.