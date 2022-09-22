Miyom embolizasyonu nedir?

Girişimsel Radyoloji ve Girişimsel Onkoloji Prof. Dr. Murat Cantaşdemir, miyom embolizasyonu hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

MİYOM TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Miyom embolizasyonunda ise rahim yerinde bırakılarak sadece miyom tedavisi sağlanır. Anjiyografik yöntem ile miyomu besleyen damar içerisine özel ince mikro kateterle girilir ve bu damarlar kapatılır. Miyom embolizasyonu, ameliyat seçeneklerine göre daha kısa sürmekte ve işlemden bir gün sonra taburcu olunabilmesi mümkün olabilmektedir.

