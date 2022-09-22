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Miyom embolizasyonu nedir?

22.09.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miyom embolizasyonu, kadınlarda sık görülen rahimdeki selim bir tümör olan rahim miyomlarında kullanılmaktadır. Miyom embolizasyonu, ameliyatsız bir tedavidir. Bilindiği gibi miyomların diğer tedavi seçenekleri arasında miyom alınması veya rahmin alınması gibi ameliyat tedavileri de bulunmaktadır.

Girişimsel Radyoloji ve Girişimsel Onkoloji Prof. Dr. Murat Cantaşdemir, miyom embolizasyonu hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

MİYOM TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Miyom embolizasyonunda ise rahim yerinde bırakılarak sadece miyom tedavisi sağlanır. Anjiyografik yöntem ile miyomu besleyen damar içerisine özel ince mikro kateterle girilir ve bu damarlar kapatılır. Miyom embolizasyonu, ameliyat seçeneklerine göre daha kısa sürmekte ve işlemden bir gün sonra taburcu olunabilmesi mümkün olabilmektedir.

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miyom
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