Miyom nedir, neden olur? Miyom nasıl anlaşılır ve nasıl geçer? Miyom belirtileri, ameliyatı ve tedavisi

Rahimde iyi huylu tümörler olarak bilinen miyomlar, genellikle hormonal değişimler, genetik faktörler ve östrojen artışıyla ilişkilidir. Çoğu belirti vermez ancak ağır adet kanamaları, pelvik ağrı, sık idrara çıkma veya kabızlık gibi şikayetlere neden olabilir. Teşhis, genellikle ultrason ya da MRI ile konulur. Tedavide ilaç hormon tedavisi veya myomektomi gibi cerrahi yöntemler uygulanır.

Miyom, rahim duvarında gelişen genellikle hormonal değişimler ve genetik yatkınlıkla ilişkilendirilen iyi huylu tümörlerdir. Çoğu zaman belirti vermez ancak adet düzensizlikleri, ağrı veya sık idrara çıkma gibi sorunlara yol açabilir.

Miyom neden olur?

Miyomlar, hormonal dengesizlikler özellikle östrojen ve progesteron seviyelerindeki artış, genetik yatkınlık, obezite ve bazı çevresel faktörlerin etkisiyle oluşur. Ayrıca erken yaşta adet görmeye başlama veya östrojen seviyesini artıran tedaviler de risk faktörleri arasında yer alabilir.

Miyom nasıl anlaşılır?

Miyomlar, genellikle ultrason veya MRI gibi görüntüleme yöntemleriyle teşhis edilir. Belirgin semptomlar arasında ağır adet kanamaları, pelvik ağrı, sık idrara çıkma, kabızlık veya karında şişlik yer alabilir. Ancak birçok miyom belirti vermediği için rutin jinekolojik muayenelerde fark edilebilir.

Miyom nasıl geçer?

Miyomlar, ilaç tedavisi, hormon düzenleyici yöntemler veya cerrahi müdahalelerle tedavi edilir. Büyük veya semptomatik miyomlar için myomektomi ya da histerektomi tercih edilebilir. Tedavi, hastanın yaşı doğurganlık isteği ve miyomun durumuna göre planlanır.

Miyom belirtileri nelerdir?

Rahimdeki miyomlar, genellikle ağır adet kanamaları, düzensiz adet döngüleri, pelvik ağrı, sık idrara çıkma, kabızlık, karında şişlik ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ayrıca bazı kadınlar sırt ağrısı, bacaklarda güçsüzlük veya mesane ve bağırsak problemleri de yaşayabilir.

Miyom tedavisi nasıl yapılır?

Miyom tedavisi, semptomlara ve miyomun büyüklüğüne bağlı olarak ilaç tedavisi veya hormon tedavisiyle yapılabilir. Semptomlar şiddetliyse miyom ameliyatı (myomektomi) uygulanarak miyomlar çıkarılır veya rahim alınabilir (histerektomi).