HABER

Miyomlarda en önemli faktör 'rutin takip'

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2018 17:50 | Son Güncelleme

Her 100 kadından 30’unda görülen Miyom’lar çoğu zaman kanserojen etki yaratmasa da kadınları en çok tedirgin eden rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Peki bu miyomlar için nasıl bir önlem alınmalı, takipleri nasıl olmalı, tedavi şekilleri nasıl gerçekleşiyor? Konu ile alakalı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hatice Gürsoy bilinmesi gerekenleri anlattı.

Miyomlarda en önemli faktör 'rutin takip'

Miyomların östrojen hormonuna bağlı olarak rahimde gelişen urlar olduğunu belirten Hatice Gürsoy,” Her 100 kadından 30’unda görülen miyomlar genelde iyi huylu tümörlerdir. Fakat çok seyrek olarak kötüye dönüşüm gösterebiliyorlar. Bu oluşum süreci içerisinde karın ağrıları, aşırı adet kanamaları, idrar kaçırma, kabızlık, karında şişkinlik, ilişki esnasında ağrı gibi şikayetler oluşabiliyor. Bu gibi şikayetlerin olduğu durumlarda ultrason takibi yapılarak buna göre tedavi planlanmaktadır” dedi.

5 SANTİMİN ÜZERİNDEKİLERE AMELİYAT

Miyomların tedavi süreci ile ilgili bilgi aktaran Gürsoy,” 5 santimin üzerindeki miyomların alınması gerekir. Miyomektomi denilen yöntemle küçük kesilerle bu operasyonlar gerçekleşebiliyor. Öte yandan 45 yaşını geçmiş ve menopoza gidişat başlamış hastalarda kansere dönüşme riski arttığından rahmin alınması tavsiye edilmektedir. Bu süreçte yumurtalıklar da aktivitesini kaybettiği için ve bu yaşlarda kanser riski taşıdıkları için onlarında alınması gündeme gelebiliyor. Ancak bu durum hastaya göre değişiyor.

Hastanın yaşı küçükse ve hormona ihtiyacı var ise kemik erimesinin önüne geçmek için yumurtalıklar bırakılabiliyor. Menopoza girmiş veya hormon seviyesi azalmış hastalarda kanser riski bulunması durumunda alınıyor ancak öte yandan ameliyat esnasında karar verilen durumlar da söz konusu oluyor ve yumurtalıklar sağlıklı ve çalışır vaziyette ise alınmayabiliyor. Operasyon sonrası ise 6 ayda bir takiplerin atlanmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

HAMİLE KALINMADAN ÖNCE ALINMALI

Hamilelikte miyomların ciddi sorunlara yol açabileceğine değinen Dr. Hatice Gürsoy,” Miyomlar hamilelik esnasında büyüyebilir bu yüzden hamile kalınmadan önce alınmaları ya da çeşitli tedavi planlamaları ile küçültülmeleri gerekir. Çünkü hamilelik esnasında büyüyen miyomlar bebeğin doğumun şeklinin değişmesine bile neden olabiliyor. Miyom normal doğuma izin vermeyebiliyor, yolu kapatabiliyor. Bu tarz durumlarda sezeryana alınabiliyor hastalar. Kökü yaygın miyomların kanama alanları çok fazla olduğundan ve rahimde büyüdüklerinden ötürü sezeryanla alınma ihtimalleri de düşüyor. Öte yandan miyomlar bebeğin yerleşeceği kısmı da engelleyebiliyor bundan dolayı düşüklere neden olabiliyor. Var olan bir miyomla eğer hamile kalındı sadece takip edilebiliyor. Hamilelik süresinde herhangi bir tedavi planlanamıyor” ifadelerini kullandı.

Hatice Gürsoy

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
“Veliler merdiven altı ürünlere itibar etmemeli”“Veliler merdiven altı ürünlere itibar etmemeli”
“Fizyoterapistlik mesleği özgün ve kendi otonomisi olan bir bilim dalı”“Fizyoterapistlik mesleği özgün ve kendi otonomisi olan bir bilim dalı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
miyom Hatice Gürsoy

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

İlginizi Çekebilir

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Dünyada bir milyon kişiden birinde görülüyor! Akciğerindeki dev tümörden kurtuldu

Dünyada bir milyon kişiden birinde görülüyor! Akciğerindeki dev tümörden kurtuldu

Burun ameliyatlarında merak edilen 7 sorunun yanıtı

Burun ameliyatlarında merak edilen 7 sorunun yanıtı

Feci kazadan mucize kurtuluş! Yaşama şansı verilmezken hayata sımsıkı tutundu

Feci kazadan mucize kurtuluş! Yaşama şansı verilmezken hayata sımsıkı tutundu

Çapkınlar dikkat! AIDS kadar tehlikeli HPV virüsü size de bulaşabilir

Çapkınlar dikkat! AIDS kadar tehlikeli HPV virüsü size de bulaşabilir

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.