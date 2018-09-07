Miyomlarda en önemli faktör 'rutin takip'

Miyomların östrojen hormonuna bağlı olarak rahimde gelişen urlar olduğunu belirten Hatice Gürsoy,” Her 100 kadından 30’unda görülen miyomlar genelde iyi huylu tümörlerdir. Fakat çok seyrek olarak kötüye dönüşüm gösterebiliyorlar. Bu oluşum süreci içerisinde karın ağrıları, aşırı adet kanamaları, idrar kaçırma, kabızlık, karında şişkinlik, ilişki esnasında ağrı gibi şikayetler oluşabiliyor. Bu gibi şikayetlerin olduğu durumlarda ultrason takibi yapılarak buna göre tedavi planlanmaktadır” dedi.

5 SANTİMİN ÜZERİNDEKİLERE AMELİYAT

Miyomların tedavi süreci ile ilgili bilgi aktaran Gürsoy,” 5 santimin üzerindeki miyomların alınması gerekir. Miyomektomi denilen yöntemle küçük kesilerle bu operasyonlar gerçekleşebiliyor. Öte yandan 45 yaşını geçmiş ve menopoza gidişat başlamış hastalarda kansere dönüşme riski arttığından rahmin alınması tavsiye edilmektedir. Bu süreçte yumurtalıklar da aktivitesini kaybettiği için ve bu yaşlarda kanser riski taşıdıkları için onlarında alınması gündeme gelebiliyor. Ancak bu durum hastaya göre değişiyor.