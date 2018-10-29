Miyopati hastası kardeşler yardım bekliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Mustafa ve Sultan Çetiner çiftinin çocuklarından 4'ü miyopati hastalığıyla mücadele ediyor.

Gazipaşa'ya 35 kilometre uzaklıktaki Gökçebelen Mahallesi'nde Çayır mevkisinde yaşayan diyaliz hastası 67 yaşındaki Mustafa Çetiner ve beyin kanamasına bağlı felç geçiren 57 yaşındaki Sultan Çetiner çiftinin miyopati hastası çocukları, tedavi için yardım bekliyor.

Hasta kardeşlerden 40 yaşındaki Ferhat Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalık nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşadığını söyledi.

Bu hastalığa 12 yaşında yakalandığını belirten Çetiner, "10 kardeştik, 1 kardeşimizi bu hastalık yüzünden kurban verdik. Ben ve diğer 3 kardeşimde bu hastalık var. Hastalık bizi gün geçtikçe eritip bitiriyor. Genel sağlıktan her yıl borç görünüyor. Bu nedenle hastaneye gidemiyoruz. Raporlarımız olduğu halde bu borç nedeni ile tedavi olamıyoruz." diye konuştu.

- Hastalık nedeniyle işi bıraktı

24 yaşındaki Zeynep Çetiner de hastalık nedeniyle işini bıraktığını, merdiven çıkmakta bile güçlük çektiğini ifade ederek, şunları söyledi: