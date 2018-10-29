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Miyopati hastası kardeşler yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 15:01 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Çetiner çiftinin 10 çocuğundan biri miyopati rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti, diğer 4 çocuk da hastalıkla mücadele ediyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Mustafa ve Sultan Çetiner çiftinin çocuklarından 4'ü miyopati hastalığıyla mücadele ediyor.

Gazipaşa'ya 35 kilometre uzaklıktaki Gökçebelen Mahallesi'nde Çayır mevkisinde yaşayan diyaliz hastası 67 yaşındaki Mustafa Çetiner ve beyin kanamasına bağlı felç geçiren 57 yaşındaki Sultan Çetiner çiftinin miyopati hastası çocukları, tedavi için yardım bekliyor.

Hasta kardeşlerden 40 yaşındaki Ferhat Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalık nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşadığını söyledi.

Bu hastalığa 12 yaşında yakalandığını belirten Çetiner, "10 kardeştik, 1 kardeşimizi bu hastalık yüzünden kurban verdik. Ben ve diğer 3 kardeşimde bu hastalık var. Hastalık bizi gün geçtikçe eritip bitiriyor. Genel sağlıktan her yıl borç görünüyor. Bu nedenle hastaneye gidemiyoruz. Raporlarımız olduğu halde bu borç nedeni ile tedavi olamıyoruz." diye konuştu.

- Hastalık nedeniyle işi bıraktı

24 yaşındaki Zeynep Çetiner de hastalık nedeniyle işini bıraktığını, merdiven çıkmakta bile güçlük çektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Gitmediğim, başvurmadığım yer kalmadı. 4 yıldır Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine gidip tedavi olamıyoruz. Yüzde 76 engelli raporum var ama engelli haklarının hiçbirinden yararlanamıyorum. Durup dururken vücudun kilitleniyor, kalkamıyorsun. Şu anda bir yere tutunmadan kalkamıyorum. Yardım almadan üzerimi giyemiyorum. Kollarım bacaklarım ve belim çok zayıf. İsteğim bana tanınan haklardan yaralanmak istiyorum. Bunların bir çaresi olması lazım. Ben bu hastalığa bir çare bulunmasını istiyorum."

Kardeşlerden 28 yaşındaki Durnagül Çetiner de hastalığına rağmen ailesine bakmak zorunda olduğunu söyledi.

Durnagül Çetiner, "Bu hastalığın tedavisi yok biliyorum ama en azından kontrollerimi olmak istiyorum. 4 yıldır kontrollerimizi olamıyoruz. Raporumuz var ama tedavi olamıyoruz. Bu hastalığın tedavisi yok bununla yaşamak zorundayız onu da biliyoruz ama en azından engellilere tanınan haklardan yararlanmak istiyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Gökçesaray kas erimesi miyopati

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