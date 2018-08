Miyopluğa karşı önlem: İnternet oyunlarına kısıtlama geliyor

Çin'in yaklaşık 38 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük bilgisayar oyunu pazarı olduğu belirtiliyor. Ancak son kararın ardından birçok Çinli bilgisayar oyunu şirketinin hisseleri borsada değer kaybetti.

'Tencent' şirketi Hong Kong borsasında yüzde 5'lik bir kayıp yaşarken, bir dönem NASDAQ borsasının listesinde yer alan 'Perfect World Co' adlı şirket Shenzen borsasında yüzde 9 oranında değer kaybetti

'Youzu Interactive Co', 'Sichuan Xun You Network Technology' ve 'Ourpalm Co' gibi daha küçük Çinli oyun şirketleri de çeşitli borsalarda değer kaybetti.

ÇİN HÜKÜMETİ YENİ İNTERNET OYUNLARI İÇİN LİSANS VERMEYİ DE DURDURMUŞTU

Bloomberg News'un iddiasına göre Çin'in bu son adımı hükümetin yeni internet oyunları için lisans vermeyi aylardır durdurmasının ardından geldi.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon Yönetimi'nin verilerine göre ülkede mayıs ayından bu yana yerli şirketlerin ürettiği herhangi bir yeni oyun lisans alamadı. Şubat ayından bu yana ise yurtdışından ithal edilmiş hiçbir oyun kabul edilmedi.