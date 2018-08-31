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Miyopluğa karşı önlem: İnternet oyunlarına kısıtlama geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 16:55 | Son Güncelleme

Çin hükümeti ülkedeki çocuklar arasında miyopluğu (uzağı görememe rahatsızlığı) önleme çabaları kapsamında internet üzerinden oynanan video oyunlarının sayısını kontrol altına alma kararı aldı. Kararın arından Çinli bilgisayar oyunu şirketlerinin hisseleri düşüş yaşadı.

Miyopluğa karşı önlem: İnternet oyunlarına kısıtlama geliyor

Sputnik'in haberine göre Çin hükümeti ülkede giderek büyüyen ve popülerleşen bilgisayar oyunu endüstrisi üzerindeki yetkilerini artırıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkedeki çocukların göz sağlığının korunması amacıyla 'önemli bir talimat' yayımlamasının ardından bu konuda yeni düzenlemeler yapıldı.

Eğitim Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, yetkililerin internet üzerinden oynanan oyunların sayısını düzenleyeceğini ve kontrol altında tutacağını duyurdu. Ayrıca yeni çıkan oyun sayısının da kısıtlanacağı açıklandı.

8 bakanlık tarafından imzalanan açıklamada yetkililerin ayrıca 'yaşa uygun uyarı sistemi' geliştirmeye çalışacağı ve çocukların bilgisayar oyunu oynadığı saatleri kısaltmak amacıyla harekete geçeceği ifade edildi.

Açıklamada miyopluğun çocukların fiziksel ve akıl sağlığı üzerinde ciddi etki ettiği, bunun da ülkenin geleceği konusunda büyük bir sorun teşkil ettiği belirtildi.

Ülkede 2015'te hazırlanan bir rapora göre ülkede miyop rahatsızlığına sahip 450 milyon kişi bulunuyor.

Çin'in yaklaşık 38 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük bilgisayar oyunu pazarı olduğu belirtiliyor. Ancak son kararın ardından birçok Çinli bilgisayar oyunu şirketinin hisseleri borsada değer kaybetti.

'Tencent' şirketi Hong Kong borsasında yüzde 5'lik bir kayıp yaşarken, bir dönem NASDAQ borsasının listesinde yer alan 'Perfect World Co' adlı şirket Shenzen borsasında yüzde 9 oranında değer kaybetti

'Youzu Interactive Co', 'Sichuan Xun You Network Technology' ve 'Ourpalm Co' gibi daha küçük Çinli oyun şirketleri de çeşitli borsalarda değer kaybetti.

ÇİN HÜKÜMETİ YENİ İNTERNET OYUNLARI İÇİN LİSANS VERMEYİ DE DURDURMUŞTU

Bloomberg News'un iddiasına göre Çin'in bu son adımı hükümetin yeni internet oyunları için lisans vermeyi aylardır durdurmasının ardından geldi.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon Yönetimi'nin verilerine göre ülkede mayıs ayından bu yana yerli şirketlerin ürettiği herhangi bir yeni oyun lisans alamadı. Şubat ayından bu yana ise yurtdışından ithal edilmiş hiçbir oyun kabul edilmedi.

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