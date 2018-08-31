Miyopluğa karşı önlem: İnternet oyunlarına kısıtlama geliyor

Sputnik'in haberine göre Çin hükümeti ülkede giderek büyüyen ve popülerleşen bilgisayar oyunu endüstrisi üzerindeki yetkilerini artırıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkedeki çocukların göz sağlığının korunması amacıyla 'önemli bir talimat' yayımlamasının ardından bu konuda yeni düzenlemeler yapıldı.

Eğitim Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, yetkililerin internet üzerinden oynanan oyunların sayısını düzenleyeceğini ve kontrol altında tutacağını duyurdu. Ayrıca yeni çıkan oyun sayısının da kısıtlanacağı açıklandı.

8 bakanlık tarafından imzalanan açıklamada yetkililerin ayrıca 'yaşa uygun uyarı sistemi' geliştirmeye çalışacağı ve çocukların bilgisayar oyunu oynadığı saatleri kısaltmak amacıyla harekete geçeceği ifade edildi.

Açıklamada miyopluğun çocukların fiziksel ve akıl sağlığı üzerinde ciddi etki ettiği, bunun da ülkenin geleceği konusunda büyük bir sorun teşkil ettiği belirtildi.

Ülkede 2015'te hazırlanan bir rapora göre ülkede miyop rahatsızlığına sahip 450 milyon kişi bulunuyor.