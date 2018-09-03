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Mizah dergisi kurucusu darbedilerek öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 22:28 | Son Güncelleme

Çağın Türker'in öldürülmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda darbedilen mizah dergisi kurucusu Çağın Türker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türker, önceki gün Arap Camii Mahallesi Fermenciler Caddesi'nde bazı kişilerce darbedildi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Türker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışmanın ardından, olaya karıştıkları iddiasıyla Y. Ş, F. Ü, F. B. ve O. D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Çağın Türker senarist

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