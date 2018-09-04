Mizah dergisi kurucusunun öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda darbedilen mizah dergisi kurucusu Çağın Türker'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli Yusuf Ş. tutuklandı.

Mizah dergisi kurucusu Çağın Türker'in, önceki gün Arap Camii Mahallesi Fermenciler Caddesi'nde bazı kişilerce darbedildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden F. Ü, F. B. ve O. D. emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yusuf Ş. ise, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Ş., savcılık sorgusunun ardından "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren şüpheli Yusuf Ş.’nin tutuklanmasına karar verildi.

