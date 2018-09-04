HABER

Mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in öldürülmesi: Türker ve saldırgan aynı karede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 15:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul'da mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Ş.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul'da mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Ş. adliyeye sevk edildi. Polis soruşturması sonucu şüphelinin gece boyunca Çağın Türker'le aynı masada oturup sohbet ettiği belirlendi. Çağın Türker'in yediği yumruğun ardından bilincini kaybettiği ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün beyin travması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte başka bir mekanda sabaha kadar eğlendiği tespit edildi. Yusf Ş'nin Çağın Türker'in peşinden koştuğu yumruk attıktan sonra geri döndüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI Karaköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayın detayları polis soruşturması sonucu netleşti. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu olay şöyle gelişti; Çağın Türker, yanındaki kız arkadaşı D.E. ile birlikte Karaköy, Fermeneciler Caddesi üzerine bir balık restoranına yemeğe gitti. Çağın Türker bir süre sonra yan masalarında oturan şüpheli Yusuf Ş. ve arkadaşlarıyla uzaktan sohbet etmeye başladı. Sohbetin ilerlemesinin ardından Çağın Türker ve kız arkadaşı Yusuf Ş. ile arkadaşlarının bulunduğu masaya geçti. ARGON KONUŞUP KÜFÜR ETMİŞ Poliste ifade veren görgü tanıklarına göre yaklaşık 1 saat süren sohbet sırasında, argo konuşan ve küfür eden Çağın Türker'i masada bulunanlar zaman zaman müdahale ederek uyardı. Bir süre sonra Çağın Türker ve kız arkadaşı masada bulunanlarla vedalaştıktan sonra lokantadan ayrıldı. BİR KEZDE MASADA UNUTTUĞU TELEFON YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR Ancak aradan yarım saat geçmeden Çağın Türker geri dönerek masada telefonunu unuttuğunu söyledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre "Masada telefon unutuyoruz. Bir aramıyorsunuz bile. Ayrıca telefon kapanmış" diye çıkışınca grupla Çağın Türker arasında tartışma yaşandı. "SADECE BİR YUMRUK ATTIM" Cinayet Büro Amirliğinde polise ifade veren şüpheli Yusuf Ş. "Gece boyunca bize katıldı. Ancak küfürlü konuşup zaman zaman da bize küfür ediyordu. Onu defalarca ikaz ettik. Son olarak telefonunu masada unutup geri döndüğünde bizi suçladı. Bize yine küfür etti. Halbuki halen masada duran telefonun farkında bile değildik. Dışarı çıktığımızda alkolünde etkisiyle sallanarak önümüzde yürüdüğünü görünce bir anda kendimi kaybettim. Gidip sadece bir yumruk vurdum. Sonra oradan ayrıldım." dedi. "ONUN ÖLDÜĞÜNÜ POLİSLERLERDEN ÖĞRENDİM. PİŞMANIM" Yumruk attığı kişinin zarar görmediğini sandığını söyleyen Yusuf Ş. "Bir yumrukla kimseye bir şey olmayacağını düşündüğüm için arkadaşlarıma katılıp sabaha kadar eğlendik. Ancak ertesi gün polisler geldiğinde onun öldüğünü öğrendim ve çok üzüldüm. Yaptığıma çok pişmanım" dedi.Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. TÜRKER VE SALDIRGAN KAMERADA Güvenlik kamerası görüntülerinde Türker ve arkadaşı cadde üzerinde yürüyor. Bu sırada Yusuf Ş. peşlerinden koşarak gidiyor. Yusuf Ş. bir süre sonra tekrar dönüyor.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Ankara'da otomobilden pompalı tüfekle rastgele açıldıAnkara'da otomobilden pompalı tüfekle rastgele açıldı
Otomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savrulduOtomobil ile çarpışan kamyonetteki un çuvalları yola savruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.