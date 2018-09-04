MİZAH DERGİSİ SAHİBİ ÇAĞIN TÜRKER'İN ÖLDÜRÜLMESİ: ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
Mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınmış 3 kişi serbest bırakılmıştı. Yumruklu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Yusuf Ş.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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- Emniyetten çıkış
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