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Mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in öldürülmesi: zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA Mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA Mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınmış 3 kişi serbest bırakılmıştı. Yumruklu saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Yusuf Ş.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

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