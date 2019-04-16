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Mızraklı mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya mazbatası verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, mazbatasını aldı.

Mızraklı, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Mızraklı, gecikmeli de olsa işlemleri tamamladıktan sonra mazbatasını aldığını söyledi.

Mızraklı, "Asıl mazbatamızı 1 Nisan'da halktan aldık. Bu kadar uzun ve acılı bir dönemden sonra, kayyum rejiminden sonra halk iradesi tesis etmiştir." dedi.

Mızraklı, bugün itibarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayacaklarını belirterek, "Bunun için herkese mesajımız şudur, hepimizin her şeyden çok barışa ihtiyacı var." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
belediye Diyarbakır Mazbata

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