MKE Ankaragücü Başkanı Mert: Transfer yasağımız kalkmıştır

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Transfer yasağımız kalkmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.
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