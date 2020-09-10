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MKE Ankaragücü Başkanı Mert: Transfer yasağımız kalkmıştır

FUTBOL HABERLERİ  | 10.09.2020 13:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Transfer yasağımız kalkmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

MKE Ankaragücü Başkanı Mert: Transfer yasağımız kalkmıştır

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Transfer yasağımız kalkmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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