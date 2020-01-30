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MKE Ankaragücü taraftarlarının öldüğü kazaya ilişkin yargılama başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 19:12 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, MKE Ankaragücü taraftarlarının taşındığı midibüsle otomobilin çarpışması sonucu taraftarlardan Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz'ün yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davanın ilk duruşması Afyonkarahisar'da görüldü.

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, MKE Ankaragücü taraftarlarının taşındığı midibüsle otomobilin çarpışması sonucu taraftarlardan Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz'ün yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davanın ilk duruşması Afyonkarahisar'da görüldü.
Antalya'da, 2 Mart 2019'da oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçından sonra Ankara'ya gitmek için yola çıkan MKE Ankaragücü takımın taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı 06 FV 6125 plakalı midibüs, Afyonkarahisar- Antalya yolunun 25'inci kilometresinde, Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildi. Kazada, MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü Erkan'ın yapılan kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazaya ilişkin dava Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmada 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuksuz yargılanan midibüs şoförü Yılmaz Doğan, tarafların avukatları, yaşamını yitiren taraftarların aileleri ve yaralıların yakınları hazır bulundu. Şoför Yılmaz Doğan, duruşmadaki ifadesinde kaza anını anlatırken, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın avukatı ise müvekkilinin alkollü olduğu iddialarını kabul etmediklerini kaydederek, mahkeme heyetine olay günü tutulan bilirkişi raporunu sundu.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Diğer yandan duruşmayı takip eden bir grup MKE Ankaragücü taraftarı ise duruşma sonrasında sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

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