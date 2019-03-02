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MKE Ankaragücü'nün acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

Başkent kulübü, Antalya deplasmanından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli taraftarlardan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün vefat ettiğini duyurdu - Kulüp açıklamasından: "Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz"

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor maçından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli iki taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz vefat etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kulüp açıklamasında ayrıca, "Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eren Açıkgöz Mert Turgut Çakır MKE Ankaragücü Kulübü Spor Toto Süper Lig

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