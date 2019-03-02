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MKE Ankaragücü'nün acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertli kulüp, vefat eden taraftarları için yarın tören düzenleyecek

MKE Ankaragücü Kulübü, taraftarlarını taşıyan otobüsün Afyonkarahisar'da yaptığı kazada hayatını kaybedenler için yarın tören düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan trafik kazasında hayatlarını kaybeden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için saat 10.30'da Tandoğan Tesisleri'nde tören yapılacak.

Vefat eden taraftarlardan Mert Turgut Çakır'ın cenaze namazı, Karacaören TOKİ Mevlana Camisi'nde öğleyin kılınacak. Çakır'ın naaşı, Altındağ Karacaören Mezarlığı'na defnedilecek.

Merhum Eren Açıkgöz ise memleketi Bartın'ın Milne köyünde toprağa verilecek.

- Kartal'dan taziye mesajı

MKE Ankaragücü'nün eski teknik direktörü İsmail Kartal, yaşanan üzücü olay nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Kartal mesajında, "Görev aldığım süreçte taraftarlarımızın MKE Ankaragücü'nü yürekten sevdiğine her zaman şahit oldum. İki canımız MKE Ankaragücü yolunda vefat ettiler. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar, camiamıza ve kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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