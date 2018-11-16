MKEK'den 7 bin 650 piyade tüfeği sevkiyatı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen 7 bin 650 piyade tüfeğinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sevkiyatı törenle gerçekleştirildi.

MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası'ndaki törene MKEK Genel Müdür Vekili Akif Akgül, Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, diğer fabrika müdürleri, MKEK işçi ve memurları katıldı. MKEK Genel Müdür Vekili Akif Akgül törende yaptığı konuşmada, “Milli Piyade Tüfeği MPT-76'yı yaptıktan sonra kısa süre içerisinde MPT-55'i çıkardık. Bu öyle kolay bir şey değil. Bu işi bilen özel firmalar dahi yeni bir silahı çıkarttıkları zaman çok ciddi araştırmalar yaparak çıkartıyorlar. MKEK'nin farkı bu. Bizden bir şey istendiği zaman biz onu hakkıyla yerine getiririz. MKEK'nin yıllardır yeniden yapılanması söz konusu. Biz bunu bekliyoruz ve hak ediyoruz. Büyüklerimiz bunu bu sefer ciddi düşünüyorlar. Çok detaylı bir bilgim yok ama bu sefer MKEK için çok ciddi çalışma yapıldığını biliyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur" dedi.